Aus vor Rekordkulisse? Das plant der Herner TC gegen ALBA

Wie gut können Hernes Erstliga-Basketballerinnen mit Druck umgehen? Diese Frage wird am Freitag in Berlin beantwortet, wo es der Herner TC im zweiten Spiel der Best-of-Three-Serie mit ALBA Berlin zu tun bekommt.

Nach dem aus HTC-Sicht bitteren 84:88 im Hinspiel sind die Rollen klar verteilt. Den ALBA-Frauen bietet sich eine riesige Chance, ihren Matchball zum Einzug ins Playoff-Halbfinale zu verwandeln, für die Hernerinnen hingegen ist es das klassische Do-or-Die-Spiel.

Herner TC: Siegen oder Fliegen, ist die Frage

Packen sie es, fällt die Entscheidung am Sonntag ab 16 Uhr in Herne, verlieren sie, ist die Saison definitiv zu Ende. Siegen oder Fliegen, das ist hier die Frage.

Beim Sprungball um 19 Uhr (Livestream bei sporttotal.tv) wird die Sporthalle Charlottenburg vermutlich aus allen Nähten platzen. Mehr als 2000 Zuschauer knubbelten sich schon beim sportlich unbedeutenden letzten Hauptrundenspiel in der Sömmeringhalle, wo 1990 die Geschichte von ALBA Berlin begann – gut möglich, dass diese Marke am Freitag fällt und die Kapazität von 2500 Plätzen ausgeschöpft oder gar gesprengt wird.

Die Albatrosse bauen jedenfalls auf die stimmgewaltige Unterstützung durch die „sechste Frau“. Ob das der entscheidende Faktor wird? „Ich hoffe nicht“, sagt Marek Piotrowski. „Das macht uns keine Angst. Wir genießen es einfach, in einer vollen Halle zu spielen, das ist im Frauen-Basketball ja eher selten der Fall.“

Nicht wieder den Start verpassen

Hernes Headcoach war mit der Hinspielleistung seines Teams überhaupt nicht einverstanden, sprach in seinem ersten Statement sogar davon, keine einzige Spielerin habe ihr Level erreicht. Mit einigen Tagen Abstand fiel sein Urteil etwas gnädiger aus.

Piotrowski: „Es waren Kleinigkeiten, die am Ende entschieden haben, wie etwa die vergebenen Freiwürfe in letzter Minute. Diese Kleinigkeiten müssen wir verbessern, dann können wir auch in Berlin gewinnen.“

Die Spielerinnen seien positiv eingestellt und hoch motiviert, ihre Chance wahrzunehmen. Das solle sich diesmal auch von der ersten Sekunde an auf dem Parkett zeigen. „Ich hoffe nicht, dass wir wieder den Start verpassen und gleich einem klaren Rückstand hinterherlaufen. Eine Aufholjagd kostet Kraft, und die fehlt dann im weiteren Spielverlauf.“

Berlin hat einen breiten, ausgeglichenen Kader

Und ein wahrer Kraftakt dürfte es werden, die Sömmeringhalle siegreich zu verlassen. Denn Berlin lebt von einem breiten, ausgeglichenen Kader, der es Trainer Cristo Cabrera erlaubt, die Spielzeit auf viele Schultern zu verteilen und so den ALBA-typischen Spielstil zu kreieren. Tempo und Intensität über den gesamten Spielverlauf hoch halten, extrem aggressiv in wechselnden Systemen verteidigen, hart um jeden Ball ringen und nicht nur unter den Brettern sehr körperlich agieren: Das sind wesentliche Bestandteile der Berliner DNA. Marek Piotrowski macht das keine Bange. „Wir wissen, was sie können, und wir wissen, wie sie spielen. Darauf sind wir eingestellt.“

Grundsätzlich sieht der 63-Jährige beide Mannschaften auf Augenhöhe. Deshalb spiele auch das Matchglück eine nicht unerhebliche Rolle. Mal fällt ein Ball rein, mal tanzt er wieder aus dem Ring. „Im Hinspiel hat Berlin am Ende besser gescort. Das kann diesmal auch anders sein“, weiß Hernes erfahrener Cheftrainer. Freitagabend gegen 21 Uhr wird er wissen, wie gut sein Team mit Druck umgehen kann.

