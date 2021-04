Jubel in den schwarzen Playoff-Trikots: Der Herner EV feierte am Sonntagabend einen wichtigen Heimsieg gegen die Hannover Scorpions, deren Goalie holt den Puck aus dem Tor.Bbei einer Niederlage wäre die Saison für Herne beendet gewesen.

Herne. Der HEV träumt weiter vom Titel in der Eishockey-Oberliga. Nach dem Heimsieg am Sonntag geht es am Dienstag in Hannover um die Meisterschaft.

Der Herner EV darf weiter vom Meistertitel in der Eishockey-Oberliga Nord und auch vom Aufstieg in die DEL2 träumen: Die Herner gewannen das zweite Spiel der Finalserie am Sonntagabend mit 3:2 n.V. (1:1, 1:0, 0:1) gegen die Hannover Scorpions und glichen die Serie 1:1 aus.

Nico Kolb und Patrick Asselin brachten Herne zweimal in Führung, Christoph Kabitzky und Julian Airich glichen jeweils für Hannover aus – wieder Overtime. Ein frühes Powerplay konnten die Herner zunächst nicht nutzen, es war ein echter Krimi. Nur etwa eineinhalb Minuten vor Ablauf der Uhr stocherte Patrick Asselin den Puck ins Tor – der Sieg für Herne!

Herner EV: Am Dienstag wartet nun das entscheidende dritte Spiel in Mellendorf

Nach der bitteren Herner Niederlage nach Verlängerung in Spiel eins am Freitag kommt es nun am Dienstag (20 Uhr) in Mellendorf zum entscheidenden Spiel um die Nord-Meisterschaft. Der Sieger trifft im Oberliga-Aufstiegsfinale auf die Selber Wölfe.

Der ausführliche Spielbericht mit den Reaktionen folgt in Kürze an dieser Stelle.

Herner EV: Aktuelle Berichte zum Klub vom Gysenberg

Verpassen Sie nichts mehr zum Sport in Herne und Wanne-Eickel. Egal ob Eishockey, Basketball, Fußball oder eine der vielen anderen Sportarten – alle Vorschauen, Berichte, Analysen und Hintergründe bekommen Sie mit dem Newsletter unserer Sportredaktion direkt in ihr Postfach!

Hier geht es zur Anmeldung.