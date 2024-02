Herne. Am Dienstag geht es zum ersten Best-of-Three-Spiel nach Leipzig. Die letzte Partie in Sachsen gewann der HEV mit 4:2.

Erst am letzten Hauptrunden-Spieltag wurde die Frage nach dem Pre-Playoff-Gegner des Herner EV geklärt – allerdings nicht unbedingt zur Zufriedenheit des eigenen Anhangs.

Egal, wer am Sonntag während des Spiels gegen Herford nach dem Wunschgegner für die Best-of-Three-Serie gefragt wurde – genannt wurden durchweg die Black Dragons Erfurt, nicht die Icefighters Leipzig. Lange Zeit sah es auch danach aus, ehe der punktgleichen Konkurrenz aus Rostock das gelang, was dem HEV zwei Tage zuvor gegen die Trappers nicht gelungen war.

Im letzten Drittel kämpften die Piranhas den Tabellenzweiten noch mit 7:4 nieder, wodurch den Miners das eigene 7:2 und der höchste Heimsieg der Saison nichts mehr nutzte. Zu Platz neun fehlten am Ende sieben Tore, aber die hatte man nicht erst am letzten Wochenende liegenlassen.

Sondern vor allem in den Duellen mit Rostock, Duisburg und Herford – allesamt Gegner, über die man nicht derart oft hätte stolpern dürfen. Jetzt geht es also nach Leipzig – zu einem Team, das sich nach schwachem Saisonstart zu einer spielstarken Einheit entwickelt hat. Die Black Dragons dagegen wurden in den letzten Wochen vom vierten auf den achten Platz durchgereicht und wären vielleicht die dankbarere Aufgabe gewesen.

HEV-Trainer Tobias Stolikowski nahm es, wie es gekommen war: „Wir werden uns am Montag und vor der Abfahrt am Dienstag auf den Gegner vorbereiten.“ Mut macht zumindest der letzte Auftritt in Sachsen, den sein Team vor gut zwei Wochen mit 4:2 gewann.

Spielbeginn im Eiszirkus ist um 19.30 Uhr, das Rückspiel am Donnerstag wird um 19 Uhr angepfiffen. Ein drittes Spiel würde am Freitag um 20 Uhr wieder in Leipzig stattfinden. Sollte sich der HEV durchsetzen, geht es zwei Tage später zum ersten Playoff-Achtelfinalspiel beim Süd-Meister Blue Devils Weiden.

