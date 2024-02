Herne. Miners bleiben trotz 7:2-Erfolg über Herford Zehnter. Ab Dienstag geht es in den Pre-Playoffs gegen die Icefighters Leipzig.

Mit einem 7:2 (1:1, 3:1, 3:0) gegen den Herforder EV beendete der Herner EV am Sonntag die Hauptrunde der Oberliga Nord, doch am Ende war der klare Heimsieg ein Muster ohne Wert. Durch den Rostocker 7:4-Erfolg gegen Tilburg blieben die Miners in der Tabelle auf Platz zehn und verpassten das Pre-Playoffduell mit dem heimlichen Wunschgegner Erfurt.

Stattdessen treffen die Gysenberger in der Best-of-Three-Serie auf die Icefighters Leipzig, die sich am letzten Spieltag mit 5:3 in Essen durchsetzten. Die erste Partie wird an diesem Dienstag um 19.30 Uhr im Leipziger Eiszirkus angepfiffen, das Rückspiel beginnt am Donnerstag um 19 Uhr in der Herner Hannibal-Arena. Sollte danach noch keine Entscheidung gefallen sein, kommt es am Freitag zum dritten Spiel in Leipzig. Wenn sich der HEV gegen die Sachsen durchsetzen sollte, kommt es im Playoff-Achtelfinale zum Duell mit dem Süd-Meister Blue Devils Weiden.

Auch interessant

Herner EV beendet Hauptrunde mit zwei Heimspielen Von Klaus Schulze

Ungeachtet aller Spekulationen waren erst einmal die Hausaufgaben gegen den Tabellenletzten zu erledigen, doch die Partie begann für die Gastgeber mit einem Dämpfer. Herford erkämpfte die Scheibe an der blauen Linie und traf nach klugem Querpass zum 0:1.

Allerdings hatten die Gastgeber vor 877 Zuschauern personelles Übergewicht und setzten den Gegner mit vier Sturmreihen unter Druck. Herford musste mit zunehmender Spielzeit der kleinen Bank mit nur 14 Feldspielern Tribut zollen und konnte die Partie nur im ersten Drittel offenhalten.

Nach der ersten Pause verschärften die Miners das Tempo und kamen in ihrem ersten Powerplay zum 2:1 durch Dennis Swinnen. Herford wurde weiterhin vor dem eigenen Tor festgenagelt und kassierte 31 Sekunden später den dritten Gegentreffer – CJ Hayes kam frei zum Schuss und nagelte die Scheibe mit Wucht unter die Latte.

Auch interessant

Das hat der Herner EV mit dem neuen Trainer Dirk Schmitz vor Von Stephan Falk

Die Grün-Weiß-Roten steckten auch nach diesem Doppelschlag nicht zurück und beschäftigten den Gegner weiter, doch mit einem Konter verkürzte der aus dem Nichts auf 3:2 – noch war die Arbeit für die Gastgeber nicht getan. CJ Hayes sorgte mit seinem zweiten Treffer aber schnell wieder für den alten Abstand und einen mehr als verdienten Zwei-Tore-Vorsprung nach 40 Minuten.

Im Schlussabschnitt hatten die Gäste nichts mehr zuzusetzen. Die Miners blieben überlegen und beschränkten sich auch nicht auf die Verwaltung des Resultats. Jan Dalecký erhöhte kurz nach Wiederbeginn auf 5:2 und damit war die Entscheidung gefallen. CJ Hayes machte wenig später seinen Hattrick komplett, bevor Dalecký auch die zweite Herner Überzahl nutzte und für den auch in der Höhe verdienten Endstand sorgte.

„Wir wollten die Saison so gut wie möglich beenden, aber mit unserem kleinen Line-Up ging das nicht“, erklärte Gästecoach Risto Kurkinen anschließend. Umso zufriedener konnte sein Gegenüber Tobias Stolikowski sein: „Wir wollten mit einem guten Gefühl in die Pre-Playoffs starten. Das haben wir auch ganz gut hinbekommen, auch wenn nicht immer alles gut war.“

Tore: 0:1 (1:25), 1:1 (12:30) Nedved (Dalecký/Krüger), 2:1 (23:32, 5-4) Swinnen (Young/Dalecký), 3:1 (24:03) Hayes (Krüger), 3:2 (33:32), 4:2 (35:42) Hayes (Nedved/Dalecký), 5:2 (43:45) Dalecký (Hayes/Stange), 6:2 (47:38) Hayes (Stange/Dalecký), 7:2 (58:29, 5-4) Dalecký (Young/Ackers).

Strafminuten: Herne 4 – Herford 4.

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Herne & Wanne-Eickel!