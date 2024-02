Wanne-Eickel. DSC führt dreimal gegen den TuS Erndtebrück, muss aber dreimal den Ausgleich hinnehmen. Laurenz Kegel trifft entscheidend.

Riesenjubel beim DSC Wanne-Eickel: In einem wahren Fußballkrimi mit teils skurrilen Toren und zahlreichen Wendungen bis tief in die Nachspielzeit hinein besiegte die Mannschaft von Trainer Pascal Beilfuß den TuS Erndtebrück mit 4:3 (1:0). Er sei dem Nervenzusammenbruch nahe gewesen, räumte ein sichtlich angefasster DSC-Trainer hinterher ein. „Ich freue mich einfach für die Jungs, dass sie sich mal belohnt haben.“ (Hier geht‘s zu 29 emotionalen Fotos von der Begegnung.)

Die Schlussphase war an Dramatik kaum zu überbieten. Der DSC führte bei Ablauf der regulären Spielzeit mit 3:2, eigentlich deutete nichts darauf hin, dass es noch turbulent werden würde. Aber das wurde es: Zunächst segelte einen Flanke von der linken Erndtebrücker Angrifsseite an allen im Wanne-Eickeler Strafraum vorbei bis zum lengen Pfosten. Dort stand Luca PasqualeQuartaro und köpfte zum 3:3-Ausgleich ein (90.+1).

Auch interessant

Da dachte wohl kaum noch jemand daran, dass die Partie noch eine weitere Wende zu bieten hatte. Die Gäste bejubelten zunächst ihren Ausgleichstreffer, aber nicht allzu lange. Marco Kampmann schlug den Ball in Richtung des Erndtebrücker Strafraums, wo Laurenz Kegel hochstieg und zum 4:3 traf (90.+2) - nun waren die gastgeber dran mit dem Jubeln. Auch wenn Schiedsrichter Niklas Skora wegen eines verbalen Schlagabtauschs zwei Gelbe Karten verteilte, seinen Linienrichter fragte, ob der Treffer regulär war und noch weitere zwei Minuten nachspielen ließ: Kegels Treffer war tatsächlich der Schlusspunkt unter eine lange an Höhepunkten arme, teils aber wilde Begegnung.

In der ersten Hälfte hatte es viele Zweikämpfe im Mittelfeld, aber wenige gute Einschussmöglichkeiten gegeben. Die beste hatte Salih Arabaci: Der Außenspieler setzte den Ball aus aussichtsreicher Position am langen Pfosten vorbei (29.). Der DSC-Führung ging gar keine Torchance voraus: Bünjamin Karatas eroberte kurz hinter der Mittellinie in der gegnersichen Hälfte den Ball, hob kurz den Kopf und sah, dass Gäste-Keeper Jonas Brammen zu weit vor seinem Tor stand. Karatas‘ Fernschuss segelte zum 1:0 ins Netz (32.).

Auch interessant

Irre Trainerrochade zwischen Börnig, Holthausen und BV Süd Von Sebastian Schneider

Nicht weniger unkonventionell kamen die Gäste kurz nach Wiederbeginn zum Ausgleich: DSC-Abwehrchef wollte den Ball wegschlagen, schoss dabei aber Elmin Heric an. Der Ball segelte aus rund 25 Metern über Keeper Frederic westergerling hinweg ins Netz (46.).

Aber Wanne-Eickels Karatas hatte Gefallen am Toreschießen gefunden: Ein Erndtebrücker köpfte den Ball aus dem eigenen Strafraum, DSC-Kapitän Xhino Kadiu kam so eben noch mit dem Kopf dran und legte auf Karatas ab. Dessen trockener Abschluss bedeutete die erneute Führung (71.).

Die hielt nur wenige Minuten, denn TuS-Stürmer Leandro Fünfsinn gewann einen Zweikampf gegen Marco Kampmann und egalisierte erneut (81.). Aber wiederum nur zwei Minuten später schlug der DSC wieder zurück: Eine Ecke von Bekem Saglam kam von der TuS-Abwehr zum Schützen zurück. Saglams Abschluss parierte Brammen auf der Linie, aber Torjäger Kadiu staubte zu seinem 13. Saisontreffer und dem 3:2 ab (84.).

Da dachten alle eigentlich schon, dass fünf Tore es für dieses Spiel seien - aber dann kam die Nachspielzeit....

Tore: 1:0, 2:1 Bünjamin Karatas (32., 71.), 1:1 Elmin Heric (46.), 2:2 Leandro Fünfsinn (81.), 3:2 Xhino Kadiu (84.), 3:3 Luca Pasquale Quartaro (90.+1), 4:3 Laurenz Kegel (90.+2)

DSC Wanne-Eickel: Westergerling; Ayaz, Kubiak, Buchwalder, Simsek, Arabaci (78. Saglam, 90.+3 Savurgan), Kadiu, Kegel, Morgner (86. Cinar), Kampmann, Karatas