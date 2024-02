WAZ Volontär Alexander Luca Alan, (R) moderiert per Livestream der WAZ beim Fußball-Westfalenliga Spiel der Staffel 2 zwischen dem DSC Wanne-Eickel und TuS Erndtebrueck am 25. Februar 2024 auf dem Stadionnebenplatz im Sportpark in Wanne-Eickel Foto: Christof Koepsel / FUNKE Foto Services © FUNKE Foto Services | Christof Koepsel