Herne. Die Herner Oberliga Handballer verlieren nach fünf Spielen mal wieder. Die Einstellung bei der Niederlage gegen das Top-Team stimmt nur in der zweiten Halbzeit.

Gut anderthalb Stunden Zeit hatten die Spieler des HC Westfalia am Samstagabend Zeit, um sich das Spiel noch einmal durch den Kopf gehen zu lassen. Was hätte besser laufen können, an welcher Stelle wohl das nötige Quäntchen gefehlt haben mochte? Ob es in den letzten acht Minuten nicht doch noch möglich gewesen wäre, wieder ein Comeback zu starten wie schon am Wochenende zuvor. Aber der Konjunktiv half den Herner Oberliga-Handballern nach dem Spiel beim TSV GWD Minden 2 nicht viel weiter. Fakt ist, dass sie mit einer 23:27 (10:15)-Niederlage im Gepäck die Heimreise antreten mussten.