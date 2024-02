Herne. Die Tilburg Trappers haben kein Erbarmen und schlagen zu den für den HEV ungünstigsten Momenten zu. Miners kämpfen sich nach zwei Rückständen zurück in die Partie.

Der Herner EV zeigte am Freitag eines seiner besten Heimspiele der letzten Wochen, doch am Ende standen die Miners auch gegen die Tilburg Trappers mit leeren Händen da. Der Tabellenzweite war in den entscheidenden Momenten die cleverere Mannschaft und gewann vor 1003 Zuschauern mit 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Dabei gehörte das erste Drittel aus Herner Sicht zu den stärksten der ganzen Saison. Vom erwarteten Sturmlauf der Niederländer war wenig zu sehen, stattdessen waren die Miners zunächst das dominierende Team in der Hannibal-Arena. Mehrfach rutschte die Scheibe nur um Haaresbreite am Kasten von Trappers-Goalie Cedrick Andree vorbei, der zudem noch einige starke Saves zeigen musste, um einen Rückstand der favorisierten Gäste zu verhindern.

Herner EV: Michél Ackers sorgt für die Führung

„Er hat uns im Spiel gehalten. Herne hatte ein sehr gutes Tempo, während wir immer wieder die zweite Scheibe hergegeben haben. Das Drittel ging klar an Herne“, fasste Gästecoach Doug Mason die ersten 20 Minuten völlig korrekt zusammen.

Die Herner Führung konnte sein Keeper dann aber doch nicht verhindern, denn plötzlich wurde es vor dem Tilburger Tor turbulent. Justin Young traf den Pfosten, bevor Michél Ackers das 1:0 zur Chefsache machte. Aus dem Gewühl bugsierte der Herner Kapitän die Scheibe im dritten Nachschuss über die Linie – eine hochverdiente Führung für die Gastgeber.

Was dem HEV allerdings fehlte, war ein zweites Tor, denn in Sachen Ausnutzung der gegnerischen Fehler zeigten sich die Niederländer wieder einmal unbarmherzig. 19 Sekunden vor der ersten Pause nutzten die Gäste einen Scheibenverlust der Gysenberger in der eigenen Zone zum 1:1 – es war ein glücklicher Zwischenstand für die Trappers.

Das sah auch Doug Mason so: „Das Glück war heute etwas auf unserer Seite“, erklärte der Trainerroutinier und meinte damit auch den weiteren Spielverlauf. Auch vor dem 1:2 verloren die Miners das Spielgerät vor dem eigenen Tor und das 2:3 fiel zwei Sekunden vor der zweiten Pause, weil drei Herner die entscheidende halbe Sekunde langsamer waren als drei anstürmende Tilburger.

Lob vom gegnerischen Trainer für den HEV

Einen Einbruch des HEV hatte Doug Mason allerdings nicht gesehen: „Herne war das ganze Spiel stark“, zollte er dem Gegner Anerkennung dafür, dass der auch nach zwei Rückständen wieder zurückkam. Allerdings schoss seine eigene Mannschaft die Tore weiterhin im denkbar günstigsten Moment. Dem 3:3 folgte nur 13 Sekunden später das 3:4 und erst dann hatte der Tabellenzweite die Partie weitgehend im Griff.

Herner EV beendet Hauptrunde mit zwei Heimspielen Von Klaus Schulze

Mit einem schnellen Konter direkt nach einer HEV-Chance entschieden die Gäste die Partie endgültig. Die Tilburger Defensive bot danach nicht mehr viel an und den Miners mangelte es in der Schlussphase auch an Ideen und Durchschlagskraft.

„Im ersten Drittel waren wir gut eingestellt und haben nur vergessen, die Tore zu schießen. Dafür haben wir sie dann zu den bescheidensten Zeitpunkten bekommen“, meinte HEV-Trainer Tobias Stolikowski hinterher. Ob es für sein Team in den Pre-Playoffs gegen Leipzig oder Erfurt geht, musste sich am Sonntag entscheiden.

Tore: 1:0 (12:53) Ackers (Young/Polter), 1:1 (19:41), 1:2 (25:21), 2:2 (29:48) Young (Ackers/Swinnen), 2:3 (39:58), 3:3 (42:08) Swinnen (Liesegang/Young), 3:4 (42:21), 3:5 (50:03).

Strafminuten: Herne 10 – Tilburg 10.

