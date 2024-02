Herne/Wanne-Eickel. Wanne-Eickels Spiel gegen den Tabellenzweiten streamt die WAZ live. Horsthausen erwartet strauchelnde Lüner, der SV Sodingen

Nach dem Auftaktsiegen in den ersten Pflichtspielen des Jahres 2024 will der SV Sodingen und die Sportvereinigung Horsthausen am Wochenende direkt nachlegen. Der DSC Wanne-Eickel muss zuhause punkten, um nicht noch weiter in den Abstiegsstrudel zu geraten.