Herne/Wanne-Eickel. Pietro Perrone, neuer Trainer von Tabellenschlusslicht Rot-Weiß Türkspor, geht zuversichtlich ins Derby. Herne 70 empfängt VfB Hüls, BV Süd muss nach Resse.

Das am vergangenen Wochenende noch spielfreie Bezirksliga-Schlusslicht RW Türkspor ist am Sonntag wieder im Pflichtspiel-Einsatz. Zum Auftakt trifft die samt Trainer runderneuerte Mannschaft im Kellerderby an der Emscherstraße auf Lokalrivale Firtinaspor Herne.