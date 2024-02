Herne/Wanne-Eickel. Zwischen den Damen des TC Grün-Weiß Herne und des TC Parkhaus Wanne-Eickel wird ein Absteiger aus der Westfalenliga ermittelt. Auch bei den Damen 50 des TCP wird es spannend.

Letzter Spieltag in den beiden höchsten Ligen des Westfälischen Tennisverbandes: Während die vier heimischen Männer-Teams entweder spielfrei sind oder es locker angehen lassen können, steht für die drei weiblichen Vertretungen noch das Saisonziel auf dem Spiel. Der Blick richtet sich vor allem zur Vinckestraße am Stadtgarten, wo am Samstag ab 15 Uhr im Lokalderby zwischen den Damen des TC Grün-Weiß Herne und des TC Parkhaus Wanne-Eickel ein Absteiger aus der Westfalenliga ermittelt wird.

Die deutlich besseren Karten halten die Grün-Weißen in der Hand. Sie bauen nicht nur auf ihren Heimvorteil, sondern haben auch zwei Punkte Vorsprung und das bessere Spielverhältnis. Selbst eine 2:4-Niederlage können sich die Hernerinnen erlauben, bei einem 1:5 müssten die Sätze ausgezählt werden. Von daher darf man einen heißen Kampf um jeden Punkt erwarten, bis die Abstiegsfrage auch rechnerisch entschieden ist.

TC Parkhaus: Damen 50 sind noch nicht am Ziel

Ein Stück weit ist das Derby auch ein Vergleich der Tennis-Generationen. Bei den Gastgeberinnen ist Kapitänin Jana Hecking mit 24 Jahren schon die „Mutter der Kompanie“, neben der zwei Jahre jüngeren Lea Fojcik kamen bislang nur die jugendlichen Leticia Solakov, Tuana Öztürk und Zara Comia zum Einsatz. Diesen unbekümmerten Talenten setzen die Eickelerinnen geballte Erfahrung entgegen. Ihre Stammspielerinnen könnten allesamt auch in den Damen 30 auf Punktejagd gehen, tun es im Sommer auch. Valerie Skyba, Daniela Löchter und Co. sind aber fit genug, den „jungen Wilden“ in Grün-Weiß noch einiges entgegenzusetzen.

Ganz souverän sind die Damen 50 des TC Parkhaus bisher ihren Weg zum erneuten Gewinn des Westfalenmeistertitels gegangen, haben in vier Begegnungen nur insgesamt vier Matches abgegeben. Noch aber sind sie nicht am Ziel, wartet die höchste Hürde doch ausgerechnet an diesem letzten Spieltag.

Beim Erzrivalen TC Lössel-Roden in Iserlohn (So., 12 Uhr) müssen die TCP-Ladys mindestens zwei Spiele gewinnen, um erneut auf den Titel anstoßen zu können. Und das wird keineswegs eine Formsache für das TCP-Quartett um Katja Kostuj. In eigener Halle hatten die Eickelerinnen im letzten Winter große Mühe, mit zwei hart erkämpften Doppelpunkten den 4:2-Sieg perfekt zu machen, und im letzten Sommer hat sich Lössel-Roden den Titel geschnappt und ist dem TCP in die Regionalliga gefolgt. Es könnte also spannend werden.

Das ist es für die 2. Herren des Vereins nicht mehr. Mit dem 3:3 in Soest hat sich die TCP-Reserve den Verbandsligaverbleib gesichert und ihren letzten Gegner TP Bielefeld (Sa., 15 Uhr, Reichsstraße) endgültig zum Abstieg verurteilt. Auch auf die Herren 40 des TCP wartet nach gesichertem Klassenerhalt beim SVG 91 Münster am Samstag ein entspannter Schlagabtausch.

