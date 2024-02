Herne/Wanne-Eickel. Sanierung der Schwimmhalle am Otto-Hahn-Gymnasium für 9 Millionen Euro begann im Sommer 2019. Das ist der Öffnungstermin für den Schul- und Vereinsbetrieb.

Es war zwar nur ein Zweizeiler, doch dürfte er bei Schwimmvereinen in Herne für riesige Freude sorgen: „Die Schwimmhalle am Otto-Hahn-Gymnasium ist ab Montag, 26. Februar, für den Schul- und Vereinssport wieder geöffnet“, teilte die Stadt am Donnerstagabend mit.