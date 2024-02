Herne. Am Freitagabend kommen die Tilburg Trappers an den Gysenberg, am Sonntag der Herforder EV. Für die Miners geht es um eine Platzierung.

Am letzten Hauptrunden-Wochenende der Oberliga Nord warten gleich zwei Heimspiele auf die Anhänger des Herner EV. Nach der Freitagspartie gegen die Tilburg Trappers (20 Uhr) geht es am Sonntag um 18 Uhr gegen den Namensvetter Herforder EV.

In der Tabelle geht es für die Miners dabei nur noch um die Platzierung neun oder zehn. Will der HEV die Hauptrunde noch als Neunter abschließen, muss er am Wochenende aufgrund der um neun Treffer schlechteren Tordifferenz mindestens einen Zähler mehr holen als die punktgleichen Rostock Piranhas, die in Leipzig und gegen Tilburg antreten müssen.

Herner EV: Das sind die möglichen Gegner in den Pre-Playoffs

Wer am nächsten Dienstag und Donnerstag Gegner der Gysenberger in den Pre-Playoffs wird, steht erst am Sonntagabend fest. Die Kandidaten sind in erster Linie Leipzig (63 Punkte, Rostock H, Essen A), Erfurt (64, Hamm H, Halle A) oder Hamm (66, Erfurt A, Scorpions H). Rechnerisch auch noch möglich, aber aufgrund des Restprogramms unwahrscheinlich ist ein Duell mit den Hannover Indians (68, Herford A, Duisburg H).

Ein mögliches drittes Spiel in der Best-of-Three-Serie fände bereits am Freitag statt. Nur zwei Tage später beginnt das Achtelfinale im Modus Best-of-Five. Sollte sich der HEV als Neunter gegen den Achten durchsetzen, wären abhängig vom Ausgang des anderen Pre-Playoffduells entweder Süd-Meister Blue Devils Weiden oder die Heilbronner Falken als Süd-Zweiter Achtelfinalgegner der Miners. Übersteht der HEV als Zehnter die Pre-Playoffs, geht es auf jeden Fall nach Weiden in die Oberpfalz.

Jenseits aller Rechenspiele um Abschlussplatzierung und kommende Playoff-Gegner geht es für die Miners in den beiden letzten Punktspielen der Saison am Gysenberg in erster Linie um eine bestmögliche Vorbereitung auf die anstehende Ko.-Runde. Allerdings relativiert sich der vermeintliche Heimvorteil für den HEV angesichts der jüngsten Ergebnisse schnell – von den letzten neun Spielen in der Hannibal-Arena gewann das Team von Trainer Tobias Stolikowski nur eins.

Da es in diesem Jahr keine sportlichen Absteiger aus der Oberliga gibt, ist die Saison für den aktuellen Tabellenletzten aus Herford am Sonntagabend definitiv beendet. Dagegen geht es für die Tilburg Trappers am Wochenende noch um die Verteidigung des zweiten Platzes, der auch im Viertelfinale das erste Heimrecht garantieren würde. Bei nur einem Zähler Vorsprung auf die Moskitos aus Essen können sich die Niederländer weder in Herne noch in Rostock Ausrutscher erlauben.

HEV hat gute Bilanz gegen Herford

Die bisherige Saisonbilanz der Miners gegen die Gäste am Wochenende fällt unterschiedlich aus. Während es gegen die Trappers in drei Spielen nur für einen Zähler reichte, gab es gegen die Ostwestfalen immerhin sechs von neun möglichen Punkte.

Auch zum Abschluss der Hauptrunde gibt es beim HEV personelle Fragezeichen. Während die beiden Stürmer Nils Liesegang und CJ Hayes ihre Sperren aus dem Derby abgesessen haben, ist der Einsatz einiger anderer Akteure offen. Torhüter Oto Jeschke und die Verteidiger Justus Meyl und TJ Spezia fehlten am letzten Sonntag beim 1:3 bei den Hannover Indians wegen Krankheit, ob sie schon ins Aufgebot zurückkehren, entscheidet sich kurzfristig. Angreifer Erik Keresztury wird die Spiele am Wochenende wahrscheinlich verletzungsbedingt verpassen.

