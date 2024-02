Herne. Der Herner Handball-Oberligist ist vor allem in der letzten Spielphase gut drauf. Das soll auch beim angeschlagenen Spitzenteam den Erfolg sichern.

Wenn ein Umstand alle Sportarten eint, sind es die Sprichwörter und Floskeln. Die Mähr, dass der angeschlagene Boxer am gefährlichsten ist, hat sich in der Nachbetrachtung oftmals als richtig erwiesen. Der TVD GW Minden 2 hängt noch nicht unbedingt in den Seilen, ein wenig schwankt der Aufstiegsaspirant in der Handball-Oberliga im neuen Jahr aber schon. In den Spitzenspielen gegen den VfL Gladbeck und den VfL Eintracht Hagen holte der Aufstiegsaspirant nur einen Zähler. Der Kontakt zur Spitze ist erstmal abgerissen.