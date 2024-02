Herne/Wanne-Eickel. In der Kreisliga B2 stehen die Absteiger in die Kreisliga C bereits fest. Es gibt einen weiteren Rückzug aufgrund von Personalnot.

In der Kreisliga B2 stehen nach dem zweiten Rückzug der Saison bereits die Absteiger fest. Nachdem der SV Sodingen II gar nicht erst zu den Punktspielen antrat, wurden nun auch die Spiele des ETuS Wanne annulliert.