Wanne-Eickel. Die Sportfreunde Wanne-Eickel II stecken im Tabellenkeller der Kreisliga A. Das ist der Stand bei der Suche nach einem neuen Trainer.

Bereits nach dem ersten Spieltag im Fußballjahr 2024 ist die Spannung im Aufstiegsrennen in der Kreisliga A zurückgekehrt. Maßgeblich hierfür gesorgt hatte am Wochenende der 2:1-Auswärtssieg des VfB Börnig (2.) bei Tabellenführer RSV Holthausen. Neben dem Topduo dürfen auch FC Marokko und VFB Habinghorst weiter auf den Sprung in die Bezirksliga hoffen. Bei den Sportfreunden Wanne-Eickel II (15.) hegt man unterdessen Hoffnung, den Hebel im Tabellenkeller wieder umzulegen. Dort ging der Übergang von der Test- in die Meisterschaftsphase etwas turbulenter vonstatten.