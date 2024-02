Herne. Zouhair Allali wechselt zum Verein von Kevin Großkreutz. Bei Westfalia übernimmt Marcus Piossek noch mehr Verantwortung.

Westfalia Hernes bisheriger Co-Trainer Zouhair Allali verlässt das Stadion am Schloss Strünkede und übernimmt bei einem Westfalenligisten aus dem Fußballkreis. Bei Wacker Obercastrop steht er ab sofort bis zum Saisonende zusammen mit Björn Brinkmann in der Verantwortung, soll in der kommenden Saison alleine das Zepter schwingen. Brinkmann kehrt dann zur zweiten Wacker-Mannschaft zurück.