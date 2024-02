Herne. Zusammen mit Cheftrainer Wurst bleibt auch sein Assistent Jimmy Thimm. Große Zuversicht bezüglich des Klassenerhalts.

Am vergangenen Wochenende ist dem SV Sodingen mit dem 1:0-Heimsieg über den Hombrucher SV ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt gelungen. Und wie groß die Zuversicht in Sodingen ist, zeigt die Tatsache, dass der Klub mit dem Trainergespann Michael Wurst und Jimmy Thimm verlängert - nur für die Westfalenliga.