Herne/Wanne-Eickel. TCP verliert gegen Deuten mit Dinah Pfizenmaier, der TC GW stößt Tür zum Klassenerhalt weit auf. Parkhaus-Herren retten Unentschieden.

Endgültig ist es noch nicht, nach dem vorletzten Spieltag in der Tennis-Westfalenliga aber ist die Tendenz eindeutig: Die Damen des TC Parkhaus Wanne-Eickel werden die höchste Spielklasse des Winters aller Voraussicht nach verlassen müssen. Sie müssten das abschließende Derby beim TC Grün-Weiß Herne schon mit 5:1 gewinnen, um den Lokalrivalen noch überflügeln zu können. Für die übrigen auf Verbandsebene aktiven Parkhaus-Teams brachte das Wochenende hingegen positive Nachrichten.

Westfalenliga, Damen: TC Parkhaus Wanne-Eickel – TC Deuten 2:4. Die Eickelerinnen kämpften um jeden Ball, die Gäste aber waren wie erwartet zu stark. Lediglich Daniela Löchter konnte sich in einem Duell der Generationen gegen Anna Beßer mit 6:3/7:5 behaupten. Valerie Skyba lieferte der 16-jährigen Eva Bennemann einen spannenden Schlagabtausch, in den entscheidenden Phasen aber spielte Westfalens Toptalent sein bestes Tennis und gewann mit 7:5 und 6:4. Während Kathrin Hegel gegen Pauline Hirt nur im ersten Satz mithalten konnte, stand Mareike Köhler gegen die frühere French-Open-Achtelfinalistin Dinah Pfizenmaier auf verlorenem Posten, zog sich mit 3:6/1:6 aber noch achtbar aus der Affäre. Doppel wurden nicht gespielt und aufgeteilt.

TC BW Halle – TC Grün-Weiß Herne 3:3. Ziel erreicht: Mit dem leistungsgerechten 3:3 in Halle stießen die Hernerinnen die Tür zum Klassenerhalt ganz weit auf. Die Weichen Richtung Remis wurden in den ersten Einzeln gestellt, die beide in den Matchtiebreak gingen. Während Tuana Öztürk ihrer erfahrenen Gegnerin 7:10 unterlag, buchte GW-Kapitänin Hecking mit 10:6 den wichtigen ersten Punkt. Den zweiten ließ die groß aufspielende Leticia Solakov mit einem 6:2/6:0 im Spitzeneinzel folgen. Weil die junge Zara Comia beim 4:6/1:6 noch Lehrgeld zahlte, ging es mit 2:2 in die Doppel, wo Solakov/Hecking den Teilerfolg mit einem glatten Zweisatzsieg perfekt machten.

Herren: TC BW Halle – TCP 3:3. Beide Teams hatten mit Meisterschaft und Abstieg nichts mehr zu tun und traten stark ersatzgeschwächt an, lieferten sich aber hart umkämpfte Spiele. Für den TCP setzte sich im Einzel nur Spitzenspieler Philipp Sibbel mit 7:6/6:2 durch. In einem Match über die volle Distanz zog Youngster Fabio Felsner mit 7:6/6:7/7:10 hauchdünn den kürzeren, und auch Eric Drathen hatte beim 3:6/6:7 Siegchancen. Zwei knappe Doppelsiege retteten das Unentschieden.

Damen 50: TCP – TuS 59 Hamm 5:1. Auf ihrem Weg zur Titelverteidigung hatten die TCP-Ladies auch mit dem Tabellendritten keine Mühe. Katja Kostuj, Wencke Fleischmann, Sabine Faber und Simone Göhring blieben in den Einzeln ohne Satzverlust. Am letzten Spieltag reicht beim Verfolger TC Lössel-Roden schon eine knappe Niederlage, um erneut den Westfalenmeistertitel zur Reichsstraße zu holen.

Herren 40: TC GW Westerholt – TCP 1:5. Mit dem überlegenen Sieg beim Nachbarn sicherten sich die Vierziger den Klassenerhalt. Nur Frank Ehlert hatte im Spitzeneinzel einige Mühe, Mariusz Zielinski, Timo Jogwer und Tobias Wessel blieben ohne Satzverlust.

Verbandsliga, Herren: TC Unna 02 – TCP II 3:3. Durch den Punktgewinn in Unna hat die TCP-Reserve vorzeitig den Klassenerhalt geschafft. Den 0:2-Rückstand glichen Igor Khoroshilov und Jan Sibbel aus, die Doppel wurden nicht gespielt und aufgeteilt.

Herren 50: TCP – TC Kaunitz 5:1. Vier klare Einzelsiege bescherten den Eickelern am letzten Spieltag noch die Meisterschaft. Im nächsten Winter dürfen Andreas Hoffmann, Henrik Sobczak und Co. wie etliche andere TCP-Teams in der höchsten Liga aufschlagen.

