Herne/Wanne-Eickel. Der Überblick von der Verbandsliga bis in die Kreisliga A. Am ersten Spieltag des Jahres haben viele Stürmer noch Ladehemmung

Der Anfang des Jahres ist nicht für bestes Wetter bekannt. Dementsprechend unschön geht es auch auf den Fußballplätzen zu - zumindest was die äußeren Bedingungen angeht. Spaß dürften Spiele bei Nieselregen und Wind nur den wenigstens machen. Jedenfalls schien der Torriecher der heimischen Torjäger ein wenig unter den Witterungsbedingungen gelitten zu haben. Xhino Kadiu vom DSC Wanne-Eickel bleibt in der Verbandsliga weiterhin der beste Schütze - sein zwölfter Saisontreffer brachte aber wiederum keinen Sieg ein. Westfalia Herne punktete eine Lige tiefer zwar, aber es trafen Neuzugänge, die noch in der Liste klettern müssen.