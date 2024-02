Wanne-Eickel. Max Wageners Team verliert gegen SW Wattenscheid mit 1:3. Die Lage ist ganz allgemein schwierig an der Wilhelmstraße.

Die dunklen Wolken über der Wilhelmstraße waren am Sonntag sinnbildlich für den aktuellen Zustand bei den Sportfreunden Wanne-Eickel. Aufgrund von personellen Schwierigkeiten in der zweiten Mannschaft, die in der Kreisliga A kickt, rückt man zusammen. Vier Spieler aus dem Kader der Landesliga-Truppe wurden der Reserve überlassen. Gegen Abstiegskandidat SW Wattenscheid 08 (14.) kassierte die Wagener-Elf daraufhin eine 1:3 (0:1)-Heimniederlage.