Herne. Der Herner Handball-Oberligist macht sich das Leben gegen die TSG Harsewinkel lange selber schwer, kämpft sich aber noch einmal zurück.

Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff sah es schon so aus, als würde der HC Westfalia Schiffbruch erleiden. Max Schlögl hatte gerade die Führung für den TSG Harsewinkel auf sieben Tore ausgebaut. Die Herner selbst waren seit vier Minuten ohne eigenen Treffer geblieben. Doch in diesem letzten 15 Minuten warfen die HCW-Spieler noch einmal alles – manchmal auch zu viel – in die Waagschale, kämpften sich zurück. Nur noch drei Tore ließen sie zu, den zehnten und letzten Herner Treffer jagte Tobias Spiekermann Sekunden vor dem Ende ins Netz: 29:29 (12:14). Ein Punkt war gerettet.