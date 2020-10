SG Herne 70 - CF Kurdistan Bochum (So. 15 Uhr, Vödestraße). Der SG Herne 70 stehen vermutlich noch einige harte Wochen in der Bezirksliga bevor.

Das Liga-Schlusslicht hat zunehmend mit personellen Problemen zu kämpfen. Daher sind auch die Erfolgsaussichten für das Heimspiel gegen den forschen Tabellenfünften CF Kurdistan Bochum wohl eher überschaubar.

SG Herne 70: Erst einmal stabilisieren

„Wir müssen erst mal gucken, dass wir uns stabilisieren“, sagt Trainer Michele Di Bari, der im Spiel wahrscheinlich urlaubsbedingt von Marc Lurz vertreten wird. Doch so unsicher Urlaubspläne in diesen Tagen sind, so unsicher gestaltet sich auch die Zukunft der Siebziger.

Zwischenzeitlich wurde bei Neuzugang Kevin Hegel ein Kreuzbandriss diagnostiziert. Das Testspiel bei Kreisligist DSC Wanne-Eickel II am Dienstag (4:7) deckte zudem einmal mehr die Schwächen im Defensivverhalten auf.

Stammkeeper Patrick Rojek kehrt zwischen die Pfosten zurück

Immerhin rückt Stammkeeper Patrick Rojek zurück zwischen die Pfosten. „Wir jammern auch nicht, wir werden versuchen, Lösungen zu finden“, so Di Bari.

Der Kader soll dazu schon möglichst bald aufgepeppt werden, um bis zum Winter wenigstens den einen oder anderen Punkt zu sammeln und dann das Feld von hinten hoffentlich auch aufrollen zu können. Kurdistan ist 2019 gemeinsam mit Herne 70 erstmals in die Bezirksliga aufgestiegen und steht aktuell ungeschlagen als Fünfter sehr ordentlich da.

