Alfred-Schmidt-Pokal Herne: Gruppen, Zeitplan, Infos

Herne. Ausrichter SV Sodingen eröffnet die inoffizielle Hallenfußball-Stadtmeisterschaft am 6. Januar gegen den Titelverteidiger.

Der SV Sodingen richtet am Wochenende 6./7. Januar in der Halle am Westring die 33. Auflage des Turniers um den Alfred-Schmidt-Pokal aus. Hier sind alle wichtigen Infos rund um die inoffizielle Hallenfußball-Stadtmeisterschaft in Herne.

Der Ausrichter startet in der Gruppe A und eröffnet das Turnier am 6. Januar mit seinem Vorrundenspiel gegen Titelverteidiger Sportfreunde Wanne-Eickel um 11.30 Uhr. In jeder Gruppe kommen drei Teams weiter, sodass auch Kreisligisten eine gute Chance auf den Zwischenrunden-Einzug besitzen. Das erste Spiel des zweiten Turniertages beginnt ebenfalls um 11.30 Uhr. Alle Turnierpartien gehen über die Spielzeit von 15 Minuten. Alle höherklassigen Mannschaften der Stadt sind am Start, mit der Ausnahme Westfalia Herne. Bereits in der Vorrunde gibt es einige spannende Duelle.

Samstag, 6. Januar, Vorrunde:

Gruppe A

SV Sodingen

SF Wanne-Eickel

VfB Börnig

SC Röhlinghausen

11.30 Uhr: SV Sodingen - SF Wanne-Eickel

11.48 Uhr: VfB Börnig - SC Röhlinghausen

12.42 Uhr: SV Sodingen - VfB Börnig

13 Uhr: SF Wanne-Eickel - SC Röhlinghausen

13.54 Uhr: SF Wanne-Eickel - VfB Börnig

14.12 Uhr: SC Röhlinghausen - SV Sodingen

Gruppe B

Firtinaspor Herne

DSC Wanne-Eickel

SG Holsterhausen/Stephanus

DJK Wanne 88

12.06 Uhr: DSC Wanne-Eickel - Firtinaspor

12.24 Uhr: DJK Wanne - SG Arminia/Stephanus

13.18 Uhr: DSC Wanne-Eickel - DJK Wanne

13.36 Uhr: Firtinaspor - SG Arminia/Stephanus

14.30 Uhr: Firtinaspor - DJK Wanne

14.48 Uhr: SG Arminia/Stephanus - DSC Wanne-Eickel

Gruppe C

SpVgg Horsthausen

RSV Holthausen

FC Herne 57

RWT Herne

15.15 Uhr: SpVgg Horsthausen - RWT Herne

15.33 Uhr: RSV Holthausen - FC Herne

16.27 Uhr: SpVgg Horsthausen - RSV Holthausen

16.45 Uhr: RWT Herne - FC Herne

17.39 Uhr: RWT Herne - RSV Holthausen

17.57 Uhr: FC Herne - SpVgg Horsthausen

Gruppe D

SV Wanne 11

ASC Leone

ESV Herne

SG Herne 70

15.51 Uhr: SV Wanne 11 - SG Herne 70

16.09 Uhr: ASC Leone - ESV Herne

17.03 Uhr: SV Wanne 11 - ASC Leone

17.21 Uhr: SG Herne 70 - ESV Herne

18.15 Uhr: SG Herne 70 - ASC Leone

18.33 Uhr: ESV Herne - SV Wanne 11

Die Zuschauer dürfen sich auf viele spannende Spiele freuen. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Sonntag, 7. Januar, Zwischen- und Endrunde

Gruppe E

1. Gruppe A

2. Gruppe B

3. Gruppe C



11.30 Uhr: 1. Gruppe A - 2. Gruppe B

12.46 Uhr: 3. Gruppe C - 2. Gruppe B

14.02 Uhr: 1. Gruppe A - 3. Gruppe C

Gruppe F

1. Gruppe B

2. Gruppe C

3. Gruppe D

11.49 Uhr: 1. Gruppe B - 2. Gruppe C

13.05 Uhr: 3. Gruppe D - 2. Gruppe C

14.21 Uhr: 1. Gruppe B - 3. Gruppe D

Gruppe G

1. Gruppe C

2. Gruppe D

3. Gruppe A

12.08 Uhr: 1. Gruppe C - 2. Gruppe D

13.24 Uhr: 3. Gruppe A - 2. Gruppe D

14.40 Uhr: 1. Gruppe C - 3. Gruppe A

Gruppe H

1. Gruppe D

2. Gruppe A

3. Gruppe B

12.27 Uhr: 1. Gruppe D - 2. Gruppe A

13.43 Uhr: 3. Gruppe B - 2. Gruppe A

14.49 Uhr: 1. Gruppe D - 3. Gruppe B

Auch Kreisligisten haben eine gute Chance, die Zwischenrunde zu erreichen und auch dort weiterzukommen. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Viertelfinale

Spiel 1: Sieger Gruppe E - Zweiter Gruppe F

Spiel 2: Sieger Gruppe F - Zweiter Gruppe G

Spiel 3: Sieger Gruppe G - Zweiter Gruppe H

Spiel 4: Sieger Gruppe H - Zweiter Gruppe E

Halbfinale

Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 2

Sieger Spiel 3 - Sieger Spiel 4

Endspiele

Spiel um Platz 3: 16.54 Uhr

Endspiel: 17.13 Uhr

