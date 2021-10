Al Hussein schießt Wanne 11 zum Heimsieg gegen Kirchhörde

Wanne-Eickel. Ein eingewechselter Stürmer erzielt das entscheidende 1:0 im Spiel gegen den Kirchhörder SC: Wanne 11 gewinnt damit das siebte Spiel in Serie.

Der SV Wanne 11 zieht weiterhin gemeinsam mit der Sportvereinigung Horsthausen einsame Kreise an der Tabellenspitze der Landesliga. Gegen den Kirchhörder SC gab es den siebten Sieg im siebten Spiel. Die Mannschaft von Franko Pepe setzte sich gegen die Dortmunder knapp mit 1:0 durch.

Wanne-11-Trainer Franko Pepe: „Ich kann mich dran gewöhnen“

SV Wanne 11 – Kirchhörder SC 1:0 (0:0). „Ich kann mich dran gewöhnen“, sagte der glückliche Trainer der Elfer nach der Partie.

Dabei war es von Beginn an ein Spiel auf Augenhöhe. Beide Mannschaften waren darauf bedacht wenige Fehler zu machen. Die Gastgeber hatten in den ersten 45 Minuten zwar mehr von der Partie, doch am Ende fehlte immer wieder der letzte Pass um gefährlich vor das KSC-Tor zu kommen. Da aber auch die Defensive der Gastgeber nichts gestattete ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause.

Erneut starke Partie von Keeper Daniel Kassen

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste aus Dortmund besser ins Spiel und zeigten sich auch vermehrt vor dem Tor der 11-er. Zweimal hatten sie dabei sogar den Führungstreffer auf dem Fuß, doch der seit Wochen sehr starke Keeper Daniel Kassen verhinderte jeweils den Einschlag. Sechs Minuten vor dem Ende schlug dann die Stunde von Ali Al Hussein.

Der eingewechselte Stürmer wurde von Steven Schulz freigespielt und schloss mit seinem schwachen linken Fuß zum 1:0 ab. Kirchhörde stellte dann natürlich alles auf Offensive und hatte auch noch zwei Standards, doch wirklich gefährlich wurde es nicht mehr für das Tor der 11-er. „Wir haben den Sieg dann sehr routiniert und clever nach Hause gespielt. Ich bin wirklich sehr stolz auf mein Team“, so das abschließende Fazit von Franko Pepe.

Tore: 1:0 Al Hussein (84.). SV 11: Kassen; Adamek, Reimann, Curic, Toure – Schulz, Kaya, Atmaci (58. Al Hussein), Maiwald (90. Kilic), Omerovic (82. Fink) – Drews (87. Ennaji).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel