Abstiegs-Endspiel TC Parkhaus Wanne gegen TC GW Herne droht

Wanne-Eickel Von vier Westfalenligateams des TC Parkhaus Wanne-Eickel war nur eine erfolgreich. Die Herren bieten eine Verlegenheitsmannschaft auf.

Ein überdeutlicher 6:0-Erfolg und drei 2:4-Niederlagen: Mit dieser Ausbeute seiner vier Westfalenliga-Teams musste sich der TC Parkhaus Wanne-Eickel am fünften Spieltag der Tennis-Winterrunde begnügen.

Damen: TC Kamen-Methler – TC Parkhaus Wanne-Eickel 4:2. Die Vorentscheidung fiel beim Stande von 2:1 für Kamen im letzten Einzel. Daniela Löchter kämpfte sich nach verlorenem ersten Satz gegen Vivian Lerley immer besser ins Spiel und erzwang den Matchtiebreak, hier aber fehlten ihr etwas Glück und ein paar Bälle. Mit 10:7 setzte sich Lerley durch und eroberte den dritten Punkt für Kamen. Also mussten beide Doppel her, um noch einen Zähler zu entführen. Und das war möglich. Beide Doppel waren hart umkämpft, beide gingen in den dritten Durchgang. Aber während sich Mareike Köhler und Kathrin Hegel mit 10:7 behaupteten, hatte Dani Löchter erneut kein Glück. An der Seite von Valerie Skyba, die den einzigen Einzelpunkt geholt hatte, unterlag Löchter mit 6:10.

Damit war die Niederlage und das Abrutschen auf einen Abstiegsplatz besiegelt. Gegen Titelanwärter TC Deuten stehen die Eickelerinnen im letzten Heimspiel Mitte Februar vor einer kaum lösbaren Aufgabe. Das abschließende Derby beim TC Grün-Weiß Herne könnte somit zu einem echten Abstiegs-Endspiel werden.

Herren: TC Parkhaus – Dorstener TC 2:4. Weil kurzfristig auch Spitzenspieler Marcel Zielinski erkrankt absagen musste, empfing der TCP den Tabellenführer mit einer Verlegenheitsmannschaft. Als einziger verbliebener Stammspieler rückte Philipp Sibbel an die Position eins, und hinter den Jugendlichen Eric Drathen (17) und Fabio Felsner (15) sprang Jan Sibbel, Nummer 24 der Meldeliste, als Ersatz ein. So durften sich die Eickeler nicht viel ausrechneten.

Anfangs schien sich das zu bestätigen. Drathen konnte gegen den Niederländer Jake Mak, Leistungsträger der Dorstener Herren-30-Bundesligamannschaft, wenig ausrichten und verlor glatt. Auch Jan Sibbel zog im ersten Satz den kürzeren, wurde dann aber immer sicherer und schaffte den Satzausgleich. Der Matchtiebreak war heiß umkämpft, bei 8:9 unterlief Sibbel nach einem langen Ballwechsel ein Fehler und er musste gratulieren.

Aber es sollte doch noch eng werden. Denn Philipp Sibbel erwischte einen Sahnetag und spielte eines der besten Matches seines Lebens. Mit seinem Kick-Aufschlag, der ultra-druckvollen Vorhand und eingestreuten Stopps scheuchte er Mikhail Minakov bei eigenem Service über den Platz, nutzte nervenstark auch seine wenigen Breakbälle und gewann mit 6:3/6:2. Derweil entwickelte sich das letzte Einzel zu einem Krimi. Felsner holte sich Satz eins mit 7:5, gab den zweiten im Tiebreak ab und nutzte im Matchtiebreak seinen zweiten Matchball zum 11:9. „Das war eine sehr reife Leistung gegen einen guten Gegner“, lobte Teamchef Robert Sibbel.

Auch in den Doppeln war der TCP nicht chancenlos. Philipp Sibbel/Felsner hatten Satzball, Drathen/Jan Sibbel lagen Break vor – am Ende aber setzten sich Klasse und Routine der Gäste doch durch. Für den TCP war dieses 2:4 dennoch ein Achtungserfolg.

Herren 40: TCP – Gütersloher TV 2:4. Mariusz Zielinski gewann sein Einzel glatt mit 6:1/6:0, Tobias Wessel verlor im Matchtiebreak. An den hinteren Positionen war nichts zu holen. Die Doppel wurden aufgeteilt.

Damen 50: TC Südpark Bochum – TCP 0:6. Ohne Satzverlust wurden die Eickelerinnen ihrer Favoritenrolle souverän gerecht, übernahmen die Tabellenspitze und sind auf dem besten Weg, ihren Westfalenmeistertitel zu verteidigen.

