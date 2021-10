Absage! Partie des Herner EV beim Herforder EV fällt aus

Herne. Keine Generalprobe vor dem Derby gegen die Moskitos Essen: Die auf den Freitagabend angesetzte Partie des Herner EV in Herford fällt aus.

Am Freitagabend um 18.30 Uhr hätte der Herner EV beim Herforder Eishockey Verein gespielt – doch die Partie fällt aus. In der Eishalle „Im kleinen Felde“ gebe es einen technischen Defekt, die Partie könne nicht stattfinden, teilten die Miners am Freitagnachmittag mit.

Einen Nachholtermin gibt es demnach noch nicht. Der HEV werde die Fans informieren, sobald der Termin feststeht. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Herner EV kann den Fokus aufs Derby gegen Essen richten

Somit schaltet der Herner EV schon jetzt in den Derbymodus: Am Sonntag gastieren die Moskitos aus Essen am Gysenberg. „Bestmöglich“ werde sich die Mannschaft am Freitag und am Samstag auf das für die Fans so wichtige Revierderby vorbereiten, heißt es vom HEV. Das Duell beginnt um 18.30 Uhr.

