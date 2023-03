Muiz Mirac Yigit (vorn, Szene aus dem Kreispokalspiel bei Westfalia Herne) war Torschütze der Fußball-B-Jugend des DSC Wanne-Eickel bei der 1:3-Niederlage in Vreden.

Jugendfussball A-Jugend: Herne und Wanne haben Pech in der Nachspielzeit

Herne/Wanne-Eickel. Viele Treffer, keine Punkte für Westfalia Herne und den DSC Wanne-Eickel in der A-Jugend-Landesliga. Spiele im Überblick.

Sowohl der DSC Wanne, als auch Westfalia Herne kassieren in der U19-Landesliga den entscheidenden Gegentreffer erst in den letzten Minuten.

Die B-Jugend des DSC Wanne-Eickel unterliegt in Vreden und steht auf einem Abstiegsplatz.

DSC Wanne-Eickel: „Das war ein richtig wildes Spiel“

A-Jugend-Landesliga: DSC Wanne-Eickel – FC Brünninghausen 3:4 (2:2). „Das war ein richtig wildes Spiel mit einer unglücklichen Niederlage für uns. Leider haben wir auch personell große Probleme. Die Ausfälle können wir nicht verkraften“, so die Bilanz von DSC-Coach Can Eroglu. Seine Mannschaft konnte die Partie gegen den Tabellennachbarn bis in die Nachspielzeit offen halten, kassierte dann aber den entscheidenden Gegentreffer durch einen Elfmeter.

Tore: 0:1 (1.), 1:1 Jilal (4.), 1:2 (28.), 2:2 Hernandez (36.), 2:3 (48.), 3:3 Duman (79.), 3:4 (90.+1).

DSC: Dzubur; Deribo (56. Kurtoglu), Hernandez, Brai, Acar – Jilal (68. Tüysüz), Cayirli, Diallo (59. Odabasi), Duman, Cigerli (84. Nete) – Günes (74. Usta).

Westfalia Herne kämpft sich vergeblich heran

FC Iserlohn – Westfalia Herne 5:4 (4:2). „Ich kann vor der Mannschaft nur den Hut ziehen. Wir konnten nur mit 14 Spielern nach Iserlohn fahren. Ein Unentschieden wäre am Ende gerecht gewesen, aber ich mache dem Team keinen Vorwurf“, war SCW-Co-Trainer Tim Lanfermann trotz der Niederlage nicht unzufrieden. Sein Team kämpfte sich nach einem 2:4-Rückstand wieder ran, musste dann aber in der Nachspielzeit den bitteren Gegentreffer zum 4:5 hinnehmen.

Tore: 1:0 (9.), 1:1 Seymenbasi (14.), 2:1 (23.), 3:1 (32.), 3:2 Crnogorac (37.), 4:2 (40.), 4:3 Crnogorac (68.), 4:4 Crnogorac (88.), 5:4 (90.+3).

SCW: Henke; Kilinc, Knappmann, Domhöver, Pfohl – Michalski, Seymenbasi (90. Ünsal), Salih (60. Moughli), Satir, Cronogorac – Rombeck (71. Affanoukoe).

B-Jugend-Landesliga: SpVgg Vreden – DSC Wanne-Eickel 3:1 (1:1). Die B-Jugend des DSC musste in Vreden eine bittere 1:3-Niederlage hinnehmen und rutschte dadurch auf einen direkten Abstiegsplatz. Muiz Yigit brachte seine Mannschaft dabei sogar mit 0:1 in Führung, doch vor allem nach dem Seitenwechsel waren die Gastgeber dann die bessere Mannschaft und drehten die Partie zu ihren Gunsten.

Tore: 0:1 Yigit (15.), 1:1 (32.), 2:1 (62.), 3:1 (80.).

DSC: Marquardt; Milenov (65. Nurboja), Issa, Cebulla (48. Gökceoglu), Bibars – Yigit, Yesilkaya (56. Alali), Akalay, Tajaldin, Ali-Khan (63. Kasem) – Ramo.

A-Jugend-Bezirksliga

Firtinaspor Herne – SV Horst-Emscher 6:3

Tore: 1:0 Yildirim (13.), 1:1 (46.), 2:1 Feldmann (54.), 2:2 (58.), 3:2 Vogel (62.), 4:2 Kilic (64.), 4:3 (76.), 5:3 Vogel (81.), 6:3 Kilic (86.).

Firtina: Kalinci; Feldmann (68. Karabagli), Kizilbag, Colak, Ibrahimov – Yildirim, Sanal (22. Kandur), Atay (64. Kilic), Karka (74. Terzi), Akdogan (46. Celik) – Vogel.

VfB Hüls – SpVgg Horsthausen 2:1

Tore: 1:0 (35.), 2:0 (45.), 2:1 Chouieb (78.).

SpVgg: Gülmez; Aydinli, Farah (65. Ibrahim), Pflüger, Lange – Moise (82. Altunok), Grabczynski (60. Öztas), Schröder, Gatz (46. Orhan), Derwish (46. Chouieb) – Mizrak.

B-Jugend-Bezirksliga

Westfalia Herne – Wacker Obercastrop 5:1

Tore: 1:0 Demircan (34.), 2:0 Pobric (35,), 2:1 (48.), 3:1 Biyik (51.), 4:1 Sever (65.), 5:1 Biyik (73.).

SCW: B. Demircan; Olgonsoy (63. Özken), D. Demircan (65. Celik), Biyik, Pobric, Ibrahimovic, Yilmaz, Abdioglu, Tayachi, Lahme (57. Sever), Bolut.

