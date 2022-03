A-Jugend des DSC Wanne braucht Zählbares im Siegerland

Herne/Wanne-Eickel. Die Westfalenliga-Mannschaft des DSC Wanne-Eickel ist zu Gast bei den SF Siegen. B-Jugend der Wanner fährt Sonntag zur Hammer Spielvereinigung.

Für die A-Jugend des DSC Wanne-Eickel geht es bereits am Samstag weiter im Kampf um den Klassenerhalt in der Westfalenliga. Um 17 Uhr ist die Mannschaft des neuen Trainers Can Eroglu zu Gast bei den Sportfreunden Siegen.

U19 des DSC Wanne-Eickel hat fünf Zähler Rückstand auf rettenden Platz

Aktuell beträgt der Rückstand des DSC auf das rettende Ufer und den 1. FC Gievenbeck fünf Punkte. Am vergangenen Wochenende hatten die Wanner spielfrei, konnten sich aber dennoch neues Selbstvertrauen für die Partie im Siegerland holen. Beim Tabellensechsten der Niederrheinliga SF Hamborn gab es im Testspiel einen 3:1-Auswärtssieg.

In der A-Jugend-Bezirksliga ist Tabellenführer Westfalia Herne am Sonntag klarer Favorit bei Westfalia Langenbochum in Herten. Firtinaspor Herne fährt zum BV Rentfort, die Sportvereinigung Horsthausen hat Heimrecht gegen den VfB Hüls (alle 11 Uhr) und will endlich den ersten Sieg im Jahr 2022 einfahren.

Wanner B-Jugend auf Rang acht abgerutscht

Nach drei Niederlagen aus den ersten drei Pflichtspielen des Jahres 2022 ist die B-Jugend des DSC Wanne-Eickel in der Landesliga auf den achten Tabellenplatz abgerutscht, hat aber immer noch ein komfortables Polster von neun Zählern auf die Abstiegsränge. Den nächsten Anlauf für die ersten Zähler des Jahres nimmt die Mannschaft von Frank Tewes und Nadine Kraus am Sonntag um 11 Uhr beim Tabellenzweiten Hammer Spielvereinigung.

Nach dem souveränen 4:0-Erfolg im Nachholspiel gegen den TuS Hattingen geht es für Westfalia Herne erneut zuhause weiter. Am Sonntagvormittag kommt der Tabellenzweite DJK TuS Hordel ins Stadion am Schloss Strünkede (11 Uhr).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel