84:77: So tanken die Metropol Baskets Selbstvertrauen

Herne/Recklinghausen Das Team aus Herne/Recklinghausen feiert gegen Grünberg den zweiten Saisonsieg. Der Verein lädt wieder zum Basketball-Wintercamp ein.

Die Metropol Ladies Herne Recklinghausen haben sich mit dem zweiten Sieg in Folge in die Winterpause verabschiedet. Auf das 59:50 gegen die Talents BonnRhöndorf folgte am vergangenen Wochenende ein 84:77-Erfolg gegen die Bender Baskets Grünberg. Damit haben sich die Zweitliga-Basketballerinnen zum Abschluss der Hinrunde auf den neunten Platz vorgearbeitet. Der Sprung in die Playoffs und dem damit verbundenen Klassenerhalt scheint nun wieder realistisch.

„Wir sind in Grünberg sehr gut ins Spiel gekommen“, sagt Dhnesch Kubendrarajah, Assistant Coach der Metropol Ladies. „Vor allem im ersten Viertel haben wir sehr gut getroffen. Das hat uns Selbstvertrauen für den Rest des Spiels gegeben. Wenn du so ein Viertel gespielt hast, ist es schwierig, nervös zu werden.“ Angeführt von den starken Clara Bielefeld (29 Punkte/17 Rebounds) und Khrystyna Kulesha (21/14) feierte das Team den vierten Saisonsieg.

Herner TC Basketball: Weitere Berichte

„Das gibt uns auch Selbstvertrauen für die Rückrunde“, meint Kubendrarajah. Die Spielerinnen wachsen immer mehr in ihre Rollen hinein. Dennoch soll eventuell eine US-Amerikanerin dem Kader noch etwas mehr Breite und Tiefe verschaffen. Der Rückrunden-Auftakt erfolgt wieder gegen Grünberg (6. Januar, 16 Uhr, Vestische Arena Alfons Schütt).

Bis dahin liegt der Basketball aber nicht unbeachtet in der Ecke. Der Herner TC lädt vom 3. bis 5. Januar wieder zu seinem Basketball-Camp in der H2K-Arena (Mont-Cenis-Straße 180, 44627 Herne) ein. Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 16 Jahren können sich anmelden. Das Camp findet täglich von 10 bis 15 Uhr statt. Die Campgebühr beträgt 70 Euro (65 Euro für HTC-Mitglieder). Die Anmeldung erfolgt unter info@herner-turn-club.de. Der Anmeldeschluss ist der 27. Dezember.

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Herne & Wanne-Eickel!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel