Fussball - Kreisligen 8:0 in Ickern: So setzt sich der BV Herne-Süd weiter ab

Herne/Wanne-Eickel. Mit einem 8:0-Sieg in Ickern nutzt der BV Herne-Süd an der Tabellenspitze die Gunst der Stunde. Spiele im Überblick.

Mit VfB Börnig und FC Marokko verabschieden sich zwei Teams langsam aber sicher aus dem Meisterschaftsrennen. Börnig kam über ein Remis gegen Habinghorst nicht hinaus, Marokko stolperte gar über Frohlinde II.

Der BV Herne-Süd nutzte die Gunst der Stunde und setzte sich mit einem Torfestival in Ickern an der Tabellenspitze ab.

VfB Börnig trennt sich 1:1 vom VfB Habinghorst

VfB Börnig - VFB Habinghorst 1:1 (0:1). Habinghorst lief die Fuchs-Elf offensiv an, eine Spielweise, mit der Börnig zunächst nicht zurecht kam. Das Tor zum 0:1-Halbzeitstand resultierte auch aus einem Aufbaufehler der Hausherren. „In der zweiten Hälfte lief es dann viel, viel besser“, so Trainer André Fuchs. Inzwischen in Überzahl (Rot für Habinghorst, 45.) ließ Börnig die Kugel nun flüssiger rollen und belohnte sich am Ende durch ein Kopfballtor durch Justin Knasiak, der sich nach langer Verletzungspause direkt erfolgreich zurückmeldete. Der Rückstand zur Tabellenspitze wuchs jedoch weiter auf nun bereits neun Zähler an.

FC Marokko - FC Frohlinde II 0:2 (0:1). Einen gebrauchten Tag erwischte der FCM. Trotz Ramadan-freundlichen Wetters ließen die Herner reihenweise Möglichkeiten liegen. Frohlinde wusste diese Fahrlässigkeiten zu bestrafen.

Arminia Ickern - BV Herne-Süd 0:8 (0:3). Nach zwei Auswärtsniederlagen hintereinander und dem zuletzt mühsamen 2:1-Erfolg über Wanne 11 II sprühte der BV Süd in Ickern mal wieder förmlich vor Fußball-Lust. „Eine sehr konzentrierte, sehr reife Leistung im Kollektiv“, konstatierte Trainer Serhat Hakan das Torfestival. „Der Sieg war auch in der Höhe verdient.“ Murat Civak und Oguzhan Türkoglu schnürten jeweils einen Dreier-Pack. Mit dem 8:0-Auswärtssieg hat Süd nun ein Fünf-Punkte-Polster auf den spielfreien SV Holsterhausen (zwei Spiele weniger) aufbauen können. Acht Punkte sind es vor Habinghorst (drei Spiele weniger).

DJK Falkenhorst - RSV Holthausen 2:4 (2:1). Mit einem Eren-Doppelpack legte Falkenhorst vor. Ganz spät riss Holthausen aber noch das Ruder im Aufsteigerduell herum.

Eintracht Ickern - DSC Wanne-Eickel II 5:0 (3:0). Nichts zu holen für die DSC-Reserve. Das Andrecht-Team bleibt weiter Tabellenletzter.

SV Wanne 11 II - SG SF Victoria Habinghorst/Dingen 6:0 (3:0). Gegen die Spielgemeinschaft feierte Wanne den bislang höchsten Saisonsieg. „11“ bleibt so auf der 11.

Sportfreunde Wanne-Eickel II - SuS Merklinde 3:1 (2:0). Reis, Redmer und Celik trafen zum 3:0-Zwischenstand und wehrten so den Angriff Merklindes erfolgreich ab.

Fußball-Kreisliga A Herne

DJK Falkenhorst - RSV Holthausen 2:4 (2:1)

Tore: 1:0 (4.) Eren, 2:0 (15.) Eren, 2:1 (22.) Akman, 2:2 (48.) Rak, 2:3 (90.+2) C. Geduttis, 2:4 (90.+6) Dal Canton.

DJK: Gregor; Hupe, Lüking, Scheer, Dursun, Eren, Zargah (80. Jovanovic), Cakar, Beeking, Mizrak, Bennani. (56. Zimmermann)

RSV: Schreiber; Pollesch, C. Geduttis, Karatag, Rak (85. Stumpe), Kemayou (75. Dal Canton), Kram (19. Kalayci), P. Geduttis, Korscheck, Akman (33. Springwald), Schicke.

SF Wanne-Eickel II - SuS Merklinde 3:1 (2:0)

Tore: 1:0 (27.) Reis, 2:0 (33.) Redmer, 3:0 (50.) S. Celik, 3:1 (75.).

SFW: Hawel; A. Yildiz, Isik (75. O. Yildiz), Sarikaya (85. Harder), S. Celik, Reis, El-Houssaini, Redmer, Sentürk (46. Bentaj), K. Yildiz (46. Derin), Steiner.

SV Wanne 11 II - SG Habinghorst/D. 6:0 (3:0)

Tore: 1:0 (14.) Welp, 2:0 (22.) Thielking, 3:0 (32.) Welp, 4:0 (51.) Lu. Germer, 5:0 (70.) Lutz, 6:0 (75.) Akbaba.

SV 11: Wagner; Lu. Germer (53. Hajja), Akbaba, Weidner, Lutz, Kaya, Braun, Welp (58. Musa), M. Wichert, Kilic (61. Linnek), Thielking.

Arminia Ickern - BV Herne-Süd 0:8 (0:3)

Tore: 0:1 (20.) Civak, 0:2 (28.) Türkoglu, 0:3 (45.) Civak, 0:4 (48.) Dams, 0:5 (50.) Türkoglu, 0:6 (55.) Civak, 0:7 (71.) Türkoglu, 0:8 (86.) Yunduka.

Süd: Ratsch; Luzha (65. Ogbani), Türkoglu, Sahin (72. Bingöl), Civak (61. Yunduka), Dams, Fernau, Eitner (60. Istek), Popovic, Eren (60. Yavuz), Kilic.

Eintr. Ickern - DSC Wanne-Eickel II 5:0 (3:0)

Tore: 1:0 (6.), 2:0 (9.), 3:0 (20.), 4:0 (48.), 5:0 (72.).

DSC: Schneider; Lux, Rediske, Orzepowsky, Meyer, Arslan, Stefanopoulos, Dioubate, Ruppert (84. Koca), Maras (46. Petrov).

VfB Börnig - VFB Habinghorst 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 (23.), 1:1 (84.) Knasiak.

VfB: Helke; Bracic, Sengün, von Borzestowski (19. B. Meyer/71. Gola)), Schmidtmeier, Turan, Macuga, Schillitz (75. Laboch), Linkemann, P. Meyer (28. Knasiak), Koymali.

FC Marokko - FC Frohlinde II 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 (42.), 0:2 (60.).

Khaloua; Hatim (70. Hatabi), Tanto (65. Abdessamed), Khalfane, Abdessamie, Bartal, Dangoury, Afakir, Oussama, Darkal (65. El Machichi), Sbaa.



Fußball-Kreisliga B1 Herne

Eintracht Ickern II – Westfalia Herne II 3:2

Tore: 1:0 (35.), 2:0 (48.), 2:1, 2:2 Quade (72., 83.), 3:2 (87.).

SG Castrop II – SpVgg Horsthausen II 0:6

Tore: 0:1 Sido (17.), 0:2 Müller (24.), 0:3 Lurz (37.), 0:4 Schattlack (40.), 0:5 A. Haake (65.), 0:6 Sporea (70.).

Fortuna Herne – VfB Börnig II 1:0

Tore: 1:0 Besli (6.).

FC Herne 57 – VfR Rauxel 0:0



Firtinaspor III – VFB Habinghorst II 8:2

Tore: 1:0 Cicibas (13.), 2:0 Kiymaz (22.), 3:0 Dede (36.), 4:0 Eigentor (45.), 5:0, 6:0 Kavsur (57., 65.), 7:0 Özdemir (76.), 7:1 (77.), 8:1 Dede (82.), 8:2 (86.).

W. Obercastrop II – BV Herne-Süd II 2:0-Wtg.

Fußball-Kreisliga B2 Herne

Arm. Holsterhausen – SV Wanne 11 III 1:3Tore: 1:0 Karaduman (19.), 1:1, 1:3 Welp (74., 87.), 1:2 Agarman (85.).

Firtinaspor II – RWT Herne II 9:0

Tore: 1:0 Takim (4.), 2:0 Muslumbas (8.), 3:0 Aksoy (39.), 4:0 Takim (44.), 5:0, 6:0 Güner (48., 54.), 7:0 Takim (73.), 8:0, 9:0 Güner (78., 82.).

SV Holsterhausen II – SV Sodingen II 1:2

Tore: 0:1, 0:2 Felber (32., 41.), 1:2 Schwabe (48.).

SpVgg Röhlinghausen – SG Stephanus 1:4

Tore: 0:1 Gojowczyk (23.), 0:2 Ramadan (37.), 1:2 Ataman (64.), 1:3 Jeske (70.), 1:4 Wilms (87.).

RSV Wanne – ASC Leone 0:3

Tore: 0:1 Siganov (40.), 0:2 Rode (46.), 0:3 Krüger (82.).

DJK Wanne-Eickel – Zonguldakspor 1:2

Tore: 1:0 Rötz (42.), 1:1 Uslucuk (51.), 1:2 Pirsig (58.).

Trabzonspor – Wacker Obercastrop III ausg.

WAZ-Lokalsport aus Herne und Wanne-Eickel im Netz

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel