7:1: So klar zieht Westfalia Hernes Ü40 ins Finalturnier ein

Herne. Die Altstars von Westfalia Herne spielen um den Deutschen Ü40-Pokal. Wie der klare 7:1-Erfolg bei der SG Giessen/Grossen-Linden gelingt.

Die Ü40-Mannschaft von Westfalia Herne ist ohne Probleme ins Finalturnier um den Deutschen Ü40-Pokal eingezogen. Die Altstars der Westfalia gewannen souverän mit 7:1 (5:0) bei der Spielgemeinschaft SG Giessen/Grossen-Linden.

„Wir waren von Beginn an total wach. Zudem kam es uns zu Gute, dass wir auf Kunstrasen gespielt haben“, erklärt André Dohm. Seine Mannschaft spielte sich in den ersten Minuten direkt in einen kleinen Rausch und führte bereits nach neun Minuten mit 3:0.

Westfalia Hernes Ü40 geht schon nach vier Minuten in Führung

Sven Barton und Dino Degenhardt beackerten die beiden Außenbahnen, in der Sturmspitze fanden sie in Sami El Nounou und Cihan Yilmaz die perfekten Abnehmer. Yilmaz nutzte in der vierten Minute direkt seine erste Möglichkeit zur Führung, Sami El Nounou legte vier Minuten später den zweiten Treffer nach. Als den Hessen dann wenig später auch noch ein Eigentor unterlief, war das Spiel bereits entschieden. Andreas Kluy sorgte nach einer guten halben Stunde für den vierten Treffer, El Nounou sorgte mit dem fünften Treffer für den Halbzeitstand.

Nach dem Seitenwechsel konnten die Gastgeber das Spiel dann etwas offener gestalten, die Westfalia verwaltete das Ergebnis ohne jedoch in Bedrängnis zu kommen. Cihan Yilmaz legte die Treffer sechs und sieben nach, die SG Giessen/Grossen-Linden kam in der Schlussphase dann noch zum Ehrentreffer. „Bei uns hat am diesem Nachmittag wirklich alles gepasst. Wir standen defensiv gut, konnten schnell umschalten und sind immer wieder über Außen durchgebrochen“, war André Dohm rundum zufrieden.

Durch den Erfolg in Hessen hat sich die Ü40-Mannschaft des SCW für das Finalturnier qualifiziert, das am 6. Mai in Kelsterbach am Main stattfinden wird. „Möglicherweise wird es kein Final Four-Turnier, sondern mit fünf Teams ausgetragen. Dies entscheidet sich aber noch“, so der erste Ausblick des SCW-Organisators.

WAZ-Lokalsport aus Herne und Wanne-Eickel im Netz

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel