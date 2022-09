66:70: Was dem Herner TC II beim Zweitliga-Debüt noch fehlt

Traf für 14 Punkte im Spiel des Herner TC II gegen die Young Dolphins Marburg: Lianna Tillman (vorn re.). Am ersten Spieltag der DBBL2 setzten sich die Gäste mit 70:66 in Herne durch.

Herne. Der Herner TC II verliert gegen Marburg 66:70. Trainerin Bejtic richtet den Blick schon nach vorne. Im Text: Ein Link zur Fotostrecke zum Spiel.

Zum Schluss fehlte nicht mehr viel und der Herner TC 2 hätte einen schönen Auftakt in die DBBL2 feiern können.

Doch ein starkes letztes Viertel gegen die Young Dolphins Marburg war schlichtweg zu wenig, um die ersten Bundesliga-Punkte einzufahren.

So richtete Trainerin Lejla Bejtic in der Analyse zur 66:70-Auftaktniederlage bereits den Blick nach vorne: „Wir haben nicht so gespielt, wie wir wollten. Das geht besser.“

Herner TC II mit drei Spielerinnen aus dem Erstliga-Kader

Zu viele einfache Würfe wurden gerade zu Beginn des Spiels liegengelassen. „Wir haben zu oft die falsche Entscheidung getroffen und die Chancen, die wir hatten, nicht verwertet“, sagte sie.

Mit Sarah Polleros, Laura Zolper und Lianna Tillman halfen drei Spielerinnen aus dem Erstliga-Kader aus. Viel an der Niederlage konnten sie - trotz guter Punktausbeute - aber nicht ändern. „Ich muss aber sagen, dass alle Mädels gekämpft haben. Mit ein bisschen mehr Konzentration sollte es beim nächsten Spiel besser sein“, meint Bejtic.

Die mangelnde Konzentration machte sich bei den Freiwürfen bemerkbar. Der HTC II traf für den Geschmack der Trainerin zu wenig: „Bei so einem Spiel macht das auch was aus.“ Von der Dreier-Quote will sie gar nicht erst sprechen. Nur ein Versuch von 15 fand seinen Weg in den Korb.

Noch lange kein Grund zur Panik. „Wir brauchen mehr Spiele. Es ist nicht so einfach, weil sich viele der Spielerinnen noch nicht gut kennen“, so Lejla Bejtic. „Das letzte Viertel sah schon so aus, wie wir es wollen.“ Ein kleiner Mutmacher für das nächste Spiel gegen die Bender Baskets Grünberg (1. Oktober, 18 Uhr, H2K-Arena).

Herner TC 2 - Young Dolphins Marburg 66:70

Viertel: 15:18, 11:11, 17:19, 23:11.

HTC2 : Tillmann (14), Zolper (9), R. Spiessbach (7), Groll (2), Lopinska, Halilbasic (7/10 Rebounds), L. Spiessbach, Reich, Polleros (15/13 Rebounds), Bremer (2/10 Rebounds), Öz, Tkachenko (10/1 Dreier).

Statistik: Zweier 44 % (27/61), Dreier 6 % (1/15), Freiwürfe 60 % (9/15), Rebounds 45, Assists 9, Steals 13, Turnover 20.

