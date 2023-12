63:73! So steckt der Herner TC weiter tief im Abstiegskampf

Herne Auch das Rückspiel bei den GiroLive Panthers Osnabrück verliert das Piotrowski-Team. Was diesmal besser läuft – und was am Ende fehlt.

Drei Viertel lang hatten die Basketballerinnen des Herner TC mitgehalten, waren 30 Minuten lang gleichauf mit den GiroLive Panthers Osnabrück. Dann kam doch noch das schwache Viertel, ausgerechnet das letzte Viertel gaben sie mit 8:18 ab und unterlagen mit 73:63 (37:35), stecken weiter tief im Abstiegskampf.

Als „Desaster“ hatte Marek Piotrowski, der Headcoach des Herner TC, die 50:69-Niederlage vom Wochenende gegen die GiroLive Panthers Osnabrück bezeichnet, und in der Woche vor dem Rückrundenauftakt, diesmal auswärts bei den Osnabrückerinnneen, hatte es einige Aussprachen gegeben beim Herner TC. Piotrowski war dabei auf offene Ohren gestoßen, das Spiel der HTC-Basketballerinnen in der ersten Halbzeit sah jedenfalls ganz danach aus. Denn das Gästeteam erwies sich schon die ersten 20 Minuten lang als wehrhafte Fünf.

Zwar lagen sie im ersten Viertel mit 6:14 hinten, hatten aber bis zur ersten Pause auf zwei Punkte aufgeschlossen und blieben bis zum 27:27 gleichauf und machten einen knappen Rückstand bis zur Pause wett. Zwei Dreier von Laura Zolper und Tayler Mingo brachten dem Herner Team die Führung, die sie knapp mit 37:35 mit in die Halbzeitpause nahmen.

Der HTC blieb im Spiel, das zwischenzeitliche 45:40 war die nächste kleine Ansage auf dem Scoreboard, Osnabrück antwortete bis zum 47:47, und Tetiana Tkachenko traf für drei, brachte den HTC wieder in Führung (53:50). Die Rolle als krasser Außenseiter nach der Niederlage vom Samstag wollte Herne nicht annehmen. Mit dem 55:55 nach dem dritten Viertel sah es nach einer zehnminütigen Crunchtime im letzten Viertel aus. Aber nicht lange.

Giovanna Elena Smortos zwei Punkte plus Freiwurf verschafften dem HTC kurz eine dünne 59:55-Luft, dann drehte wieder Osnabrück am Scoreboard zum eigenen 64:61. Die Panthers punkteten von der Freiwurflinie, der Versuch für drei von Tayler Mingo zwischendurch fand nicht den Weg durch die Reuse. Mit einem 61:68-Rückstand ging der HTC in die letzten anderthalb Minuten – und traf nur noch durch Kasey Ann Kidwell.

Allerdings machte sich in dieser Phase auch das Fehlen von Tayler Mingo bemerkbar, die mit einer Knieverletzung vorzeitig raus musste. „Wir haben eine Steigerung gesehen, haben gefightet und unsere Chancen gehabt., es sah heute zwischendurch so aus, als könnten wir die Wende schaffen. Aber wir haben viel investiert, und haben jetzt doch nichts“, so HTC-Trainer Marek Piotrowski. Den nächsten Anlauf raus aus dem Tabellenkeller nimmt der HTC Samstag in einer Woche im Heimspiel gegen Marburg.

Viertel: 16:14, 19:23, 20:18, 18:8.

Herner TC: Reeves (10), Trzeciak, Zolper (20/3 Dreier), Kidwell (4), Whitfield (3), Mingo (11/3), Reich, Kulesha, Svetlikova (5), Smorto (7), Tkachenko (3/1), Niemojewskaja.

