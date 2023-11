63:70: Crunchtime gerät für Herner TC zur Krampftime

Herne. „Null Qualität“ bekam der Herner TC in Marburg nach der Halbzeitpause aufs Parkett. Das Ergebnis war eine unnötige Niederlage.

November-Tristesse beim Herner TC. An einem schaurig-schmuddeligen Samstagabend ließen Hernes Bundesliga-Basketballerinnen ihren Trainer im Regen stehen. Entsprechend bedröppelt klang Marek Piotrowski, als er die 63:70 (30:23)-Niederlage beim BC Pharmaserv Marburg kommentieren sollte. „Die erste Halbzeit war noch ein bisschen in Ordnung. Aber in der zweiten haben wir null Qualität aufs Parkett gebracht“, fasste er das Geschehen zusammen. „Das ist zu wenig für die erste Liga. Und es ist auch nicht das, was wir in Herne gewohnt sind.“

Dass er von seinem dezimierten Team keine Wunderdinge erwarten konnte, war dem 64-Jährigen schon vorher bewusst. Die verletzte Sona Svetlikova war erst gar nicht mitgefahren, die angeschlagenen Laura Zolper, Kasey Kidwell und Tayler Mingo hatten die ganze Woche nicht trainiert und sollten nur im Notfall für ein paar Minuten einspringen. Doch selbst mit diesen Handicaps hätte der HTC aus Hessen etwas mitbringen können, erwischten doch auch die Dolphins einen ganz schwachen Tag.

Herner TC liegt zur Halbzeit noch vorne

Was sich beide Teams schon in der ersten Hälfte an Fehlern leisteten, war kaum zu begreifen. Schlampige Zuspiele, Missverständnisse, technische Mängel, dazu katastrophale Wurfquoten und seltsame Entscheidungen drückten das Niveau in den Keller. Die Zuschauer vor Ort sahen es mit Entsetzen. Mehr Spaß hatten die Betrachter des Livestreams, sofern ihnen der Humor Rene Spandauws zugänglich ist. Der Kommentator, selbst viele Jahre Trainer in der DBBL, mischte Sachverstand mit witzigen Sprüchen und füllte kleine Pausen mit skurrilen Geschichten über Geschehnisse, die sich an einem 25. November zugetragen haben. Mal erinnerte er an einen berühmten Baseballspieler aus den 1940-er Jahren, dann gratulierte er dem mehrfachen Weltmeister im Wettessen, Joey Chestnut, zum Geburtstag.

Weitere Berichte zum Herner TC:

Von dessen Weltrekorden, zum Beispiel 75 Hotdogs in zehn oder 241 Chicken Wings in 30 Minuten waren die Frauen auf dem Parkett weit entfernt. Deren Zahlen sahen ganz anders aus. Beim munteren Dreierwerfen etwa standen zur Halbzeit 1/11 (Marburg) bzw. 0/9 (HTC) zu Buche. Nicht eben weltrekordverdächtig.

Trotzdem führte Herne zur Pause mit 30:23, hätte bei etwas mehr Konzentration und Konsequenz locker mit 15 führen können. Bezeichnend der Schlusspunkt: Herne lag 30:21 vorne, hatte den letzten Angriff, doch drei Sekunden vor Schluss schmiss Giovanna Smorto ohne Not der Marburgerin Byvatov den Ball zu und die bedankte sich mit zwei Punkten.

Es konnte alles nur besser werden, dachte man. Wurde es aber nicht. Die Herner Frauen kamen wie versteinert zurück, kassierten schnell drei Punkte, und nach nur 44 Sekunden holte Piotrowski sie zur Auszeit vom Feld. Ohne Erfolg. Jah’Che Whitfield benötigte keine anderthalb Minuten für drei Ballverluste, Brittany Reeves’ Korbleger nach Mingos Zuckerpass wurde zum Airball, nichts passte. Fast fünf Minuten blieb Herne ohne Punkt, ehe Mingo die Offensivflaute mit einem Freiwurf zum 31:30 beendete.

Es sollte die letzte Führung bleiben. Nach einem Marburger Dreier patzte Mingo zweimal an der Linie, danach lief der HTC ständig einem Mini-Rückstand hinterher. Als Fitzpatrick binnen zwei Minuten drei Dreier zum 58:51 (34.) versenkte, schien der HTC geschlagen, kam mit einem 7:0-Run aber doch noch einmal heran (58:58/36.). Doch die Crunchtime geriet für Herne zur Krampftime. Vorne ging alles schief, hinten wurde die Arbeit eingestellt. Und so durfte die etwas weniger schlechte Mannschaft einen verdienten Heimsieg feiern.

BC Pharmaserv Marburg – Herner TC 70:63

Viertel: 13:13, 10:17, 24:14, 23:19

BCM: Vanderklugt (16), Fitzpatrick (15/3 Dreier), Byvatov (11), Baskerville (8), Clet (6), Meynadier (6/1), Martinez (5/1), Schenck (3/1), Dziuba, Yesilova, Quapil.

HTC: Smorto (16), Reeves (14, 11 Rebounds), Mingo (10), Whitfield (7), Niemojewska (5), Tkachenko (4), Zolper (3/1), Trzeciak (2), Kidwell (2).

Statistik (BCM – HTC): Freiwürfe: 56 % (14/25) – 57 % (12/21); Zweier: 61 % (19/31) – 48 % (24/50); Dreier: 29 % (6/21) – 6 % (1/16); Rebounds: 41 (7 offensiv, 34 def.) – 33 (9, 24); Assists: 19 – 9; Turnovers: 23 – 13; Steels: 6 – 11; Fouls: 20 – 22.

WAZ-Lokalsport aus Herne und Wanne-Eickel im Netz

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel