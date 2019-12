Mit starken Leistungen an beiden Tagen und einem kaum für möglich gehaltenen Sieg am Samstag feierte der ersatzgeschwächte TTC Ruhrstadt Herne einen gelungenen Abschluss der Hinrunde am Wochenende. Ein Unentschieden hatte Ruhrstadts Vorsitzender Arthur Schemp trotz des Fehlens von Mikka O’Connor im Abstiegsduell gegen den punktgleichen TSV Schwarzenbek für möglich gehalten – aber es sollte sogar noch besser kommen.

Die Doppel endeten unentschieden, nachdem das neuformierte Duo Tio/Gordic sich 3:1 über F. Spreckelsen/Wegner durchgesetzt hatte und Michael Tauber mit Ersatzmann Tobias Maciejok erwartungsgemäß gegen Kleinert/M. Spreckelsen unterlegen war.

Oberes Paarkreuz mit ganz engen Spielen

Äußerst spannend ging es dann in den ersten Einzeln im oberen Paarkreuz zu. Den besseren Start erwischten dabei die Gäste, bei denen sowohl Frederik Spreckelsen gegen Tauber, als auch Daniel Kleinert gegen Nicholas Tio den ersten Satz mit jeweils 11:8 für sich verbuchen.

Die zweiten Sätze gingen anschließend aber deutlich an die beiden Herner Akteure. Auch im nächsten Durchgang verliefen beide Spielen lange parallel.

Nicholas Tio gewinnt dramatischen Satz fünf

Doch während Michael Tauber mit 16:14 in der Verlängerung gewann, unterlag Tio dem Schwarzenbeker Abwehrspezialisten Kleinert mit 10:12. Der sah nach einer 7:2-Führung im vierten Satz schon wie der sichere Sieger aus, als der junge Tio eine sagenhafte Serie startete, neun Punkte hintereinander machte und ausglich. Der fünfte Satz war dann nichts für Herzkranke.

6:9 lag Tio schon hinten, hatte dann bei 10:9 seinen Matchball, musste aber gleich danach zwei des Gegners abwehren und gewann schließlich mit 14:12.

Uros Gordic macht in drei Sätzen alles klar

Zu dem Zeitpunkt hatte Michael Taubert seinen Gegner längst in vier Sätzen bezwungen. 3:1 für Herne zur Pause und es lief weiter wie geölt für die ganz in schwarz spielenden Ruhrstädter. Uros Gordic, den man selten so fokussiert und beherrscht gesehen hatte gewann sicher in vier Sätzen gegen Wegner.

Am anderen Tisch kassierte Ersatzmann Tobias Maciejok aus der Verbandsligamannschaft zwar gegen Moritz Spreckelsen die erwartete Niederlage, hielt aber sensationell gut mit und holte sich sogar einen Satz. Eins zu eins endete danach auch der zweite Durchgang oben, wobei Taubert mit einem glatten Drei-Satz-Sieg über Kleinert erneut glänzte und Tio 1:3 gegen F. Spreckelsen unterlag.

Für den siegbringenden sechsten Spielgewinn genügten Uros Gordic dann drei Sätze.

Im oberen Paarkreuz ist Herne auch gegen Hertha gut

Nach dem fast überlebenswichtigen Sieg im Abstiegskampf tat dann auch die erwartete Niederlage gegen Tabellenführer Hertha BSC am Sonntag nicht mehr weh. Von einem ganz anderen Kaliber war der nämlich nächste Gegner der Herner einen Tag später.

Trotzdem konnte gegen die Berliner vor allem das obere Paarkreuz überzeugen, wo Michael Tauber und Nicholas Tio für die Gegenpunkte gegen den Spitzenreiter Hertha BSC sorgten.

Schemp geht mit Optimismus in die Rückrunde

Tauber, bei seiner hauchdünnen Niederlage im fünften Satz gegen Floritz und das Doppel Tio/Gordic, die genauso knapp gegen Floritz/Wosik im Doppel verloren, hätten sogar für ein noch besseres Ergebnis sorgen können.

Trotzdem war Arthur Schemp mit der Gesamtleistung seines Teams am Wochenende mehr als zufrieden: „Mit fünf Punkten können wir jetzt beruhigt in die Weihnachtspause gehen und mit Optimismus am 5. Januar in die Rückrunde starten.“

TTC Ruhrstadt Herne – TSV Schwarzenbek 6:3

Doppel: Tio/Gordic – F. Spreckelsen/Wegner 3:1 (11:5, 13:11, 5:11, 11:9), Tauber/Maciejok – Kleinert/M. Spreckelsen 0:3 (9:11, 10:12, 6:11),

Einzel: Tauber – F. Spreckelsen 3:1 (8:11, 11:3, 16:14, 11:5), Tio – Kleinert 3:2 (8:11, 11:5, 10:12, 11:7, 14:12), Gordic – Wegner 3:1 (12:10, 11:4, 10:12, 11:8), Maciejok – M. Spreckelsen 1:3 (11:13, 12:10, 4:11, 7:11), Tauber – Kleinert 3:0 (11:7, 11:3, 11:9), Tio – F. Spreckelsen 1:3 (9:11, 11:6, 8:11, 8:11), Gordic – M. Spreckelsen 3:0 (11:8, 11:6, 11:7).



TTC Ruhrstadt Herne –

Hertha BSC Berlin 2:6

Doppel: Tauber/Gambiroza – Kosowski/Aydin 0:3 (9:11, 10:12, 5:11), Tio/Gordic – Floritz/Wosik 2:3 (12:10, 9:11, 11:6, 7:11, 5:11).

Einzel: Tauber – Kosowski 3:1 (12:14, 17:15, 13:11, 11:8), Tio – Floritz 3:2 (11:3, 11:7, 6:11, 1:11, 13:11), Gordic – Toma 0:3 (6:11, 9:11, 7:11), Gambiroza – Wosik 0:3 (5:11, 6:11, 7:11), Tauber – Floritz 2:3 (10:12, 9:11, 11:7, 10:12), Tio – Kosowski 1:3 (10:12, 9:11, 11:7, 10:12).