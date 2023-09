4:1! So gelingt Westfalia Hernes A-Jugend der zweite Sieg

Torloses Unentschieden: Die U15 von Westfalia Herne (in Rot) spielte in der Fußball-C-Jugend-Landesliga 0:0 gegen die TSG Sprockhövel.

Herne/Wanne-Eickel. In der U19-Landesliga ist Westfalia Herne erster Verfolger von Spitzenreiter Hordel. Spiele der überkreislichen Herner/Wanner Teams im Überblick.

Der SC Westfalia Herne gewinnt auch seine zweite Partie der laufenden Landesliga-Saison. Der DSC Wanne-Eickel kassierte erneut spät den Ausgleich. Die B-Jugend der Wanner verliert auch ihre dritte Partie der Saison.

Die C-Jugendfußballer des SC Westfalia Herne warten in der Landesliga weiterhin auf ihren ersten Saisonsieg.

A-Jugend-Landesliga: Westfalia Herne ist erster Verfolger von Tabellenführer Hordel

A-Jugend-Landesliga: FC Brünninghausen – Westfalia Herne 1:4 (1:2). Die A-Jugend von Westfalia Herne hat auch ihre zweite Partie der laufenden Landesliga-Saison gewonnen und ist aktuell erster Verfolger von Spitzenreiter DJK TuS Hordel, der aber bereits eine Partie mehr ausgetragen hat. Beim FC Brünnighausen setzte sich das Team von Michael Göbel verdient mit 4:1 durch. „Ein absolut verdienter Auswärtssieg für meine Mannschaft“, freute sich der SCW-Coach nach der Parte.

In den ersten zehn Minuten war sein Team noch nicht richtig im Spiel und musste in der 27. Minute auch den Rückstand hinnehmen. „Danach sind wir aber immer besser reingekommen und haben das Spiel schon bis zur Pause gedreht. Am Ende geht der Erfolg für uns komplett in Ordnung“, war Michael Göbel zufrieden.

Tore: 1:0 (27.), 1:1, 1:1 Crnogorac (31., 33.), 1:3 Kiankaulua (65.), 1:4 Dobrovolskyi (71.).

SCW: Walter; Kurtoglu, Stöcker, Kiankaulua (76. Pfohl), Michalski – Degenhard (80. Skrypnyk), Dobrovolskyi (90. Yaman), Kara, Crnogorac, Becene – Langer (61. Demidenko).

U19 des DSC Wanne-Eickel gibt den Sieg aus der Hand

Rot-Weiß Lüdenscheid – DSC Wanne-Eickel 3:3 (1:0). Auch bei Rot-Weiß Lüdenscheid hat der DSC Wanne-Eickel einen sicher geglaubten Sieg in der Schlussphase aus der Hand gegeben. In Mengede kassierte der DSC den Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit, im Sauerland fiel das Tor zum 3:3 eine Minute vor dem Ende der regulären Spielzeit. Anton Shevchenko sorgte mit einem Doppelschlag für die eigentlich beruhigende 3:1-Führung, doch in einer hitzigen Schlussphase kam Lüdenscheid dann doch noch zum Ausgleich.

Tore: 1:0 (22.), 1:1, Annaouar (49.), 1:2, 1:3 Shevchenko (51., 58.), 2:3 (74.), 3:3 (89.).

DSC: Stelmakh; Kleinschwärzer, Soostmeyer, Köktürk, Leitermann (46. Cebulla); Alali, Alexandre, Bibars, Annaouar, Akalay – Shevchenko.

B-Jugend der Wanner verliert nach einem wilden Spiel

B-Jugend-Landesliga: DSC Wanne-Eickel – DJK TuS Hordel 4:5 (2:3). In einer wilden Partie musste die B-Jugend des DSC die dritte Niederlage im dritten Landesliga-Spiel hinnehmen und bleibt damit weiterhin punktlos am Tabellenende. Dabei zeigten die DSC-Youngster gegen den Bochumer Nachbarn eine gute Moral, drehten zwei Rückstände zwischenzeitlich sogar in eine Führung, leisteten sich in der Defensive jedoch zu viele Unachtsamkeiten, die Hordel zu Treffern einluden.

Tore: 0:1 (2.), 0:2 (5.), 1:2, 2:2 Altinkaya (13., 17.), 2:3 (39.), 3:3 Cakar (56.), 4:3 Altinkaya (57.), 4:4 (63.), 4:5 (67.).

DSC: Yalcinak; Pahlen, Ljevakovic, Jiwan (72. Lüdin), Zumeri – Al-Khafaji, Zillner (78. Kindi), Sood, Cakar – Ali-Khan (49. Tajaldin), Altinkaya.

Trainer Michael Göbel sah den zweiten Sieg der A-Jugendfußballer von Westfalia Herne. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

C-Jugend von Westfalia Herne wartet auf den ersten Sieg

C-Jugend-Landesliga: SC Westfalia Herne - TSG Sprockhövel 0:0. Drittes Spiel, drittes Unentschieden. Die Landesligapartie gegen die TSG Sprockhövel endete nach 70 Minuten torlos. Dabei war das Gezeigte vor allem von den Gastgeben alles andere als trostlos.

„Es war unsere bisher beste Saisonleistung“, erklärte Marlon Mallek nach dem Spiel, in dem seine Mannschaft immer wieder durch geordneten Spielaufbau gefiel, doch die wirklich zwingenden Torchancen wollten sich nicht einstellen. „Wir haben den Ball gut laufen lassen, doch der letzte Pass war dann zu ungenau. Wir sind zu selten in die Box gekommen und waren nicht zwingend genug“, schilderte der SCW-Trainer seine Eindrücke.

Gefährlicher wurde es da schon durch Distanzschüsse, die der gegnerische Torhüter aber sicher entschärfte. Die beste Möglichkeit für die Westfalia hatte Max Kirchhoff, der nach einem Eckball mit dem Kopf ebenfalls am TSG-Keeper scheiterte.

Westfalias U15 erreicht souverän das Kreispokal-Viertelfinale

Auf der Gegenseite geriet auch das Tor der Blau-Weißen nur selten in Gefahr. Die brisanteste Situation bügelte SCW-Torwart Finn Maus aus, der im Eins-gegen-Eins gegen einen Sprockhöveler Angreifer Sieger blieb. Ein anderes Mal verhinderte der letzte Mann der Gastgeber eine weitere Großchance der TSG. „Bis auf diese zwei Umschaltaktionen des Gegners haben wir gut verteidigt und nicht viel zugelassen. Dabei war Sprockhövel alles andere als Laufkundschaft. Eine starke Mannschaft“, zollte Marlon Mallek hinterher auch den Gästen seine Anerkennung.

SCW: Maus; Huyeng, Oruc, Hoppen, Ersoy, Kirchmann, Dekameme (63. Gardemann), Fazlic, Buchholz, Schuknecht (53. Melih Derdiyok), Akcay.

Im Kreispokal haben die Blau-Weißen ohne große Mühe das Viertelfinale erreicht. Nach einem Freilos in der ersten Runde gewann der SCW beim Kreisliga-Spitzenreiter FC Frohlinde mit 5:1. In der Runde der letzten Acht tritt der Titelverteidiger beim SV Wanne 11 an.

