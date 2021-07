4:1 gegen SC Hassel: Firtinaspor Herne in guter Frühform

Herne. Ein guter Auftakt für den Herner Landesligisten – allerdings wird die Firtinaspor-Mannschaft bis zum Saisonstart ganz anders aussehen.

Firtinaspor Herne - SC Hassel 4:1 (2:0). Firtinaspor hat das erste Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Landesliga-Saison mit 4:1 gegen den SC Hassel gewonnen. Dabei musste Coach Eyyüp Hasan Ugur auf fast die Hälfte seines Kaders verzichten. Viele Spieler sind aktuell im Urlaub oder verletzt, so dass einige Akteure der zweiten Mannschaft, die in der Kreisliga A an den Start geht, zum Einsatz kamen. „Es war sehr schön, endlich wieder mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen und ein Spiel zu haben“, war der Firtina-Coach nach dem Sieg zufrieden.

Die Gastgeber präsentierten sich gegen den Gelsenkirchener Bezirksligisten von Beginn an sehr bissig und waren sofort präsent. Die Folge: Bereits in der zwölften Spielminute brachte Desmond Anim Forcho Ogbonna seine Mannschaft mit 1:0 nach vorn, nach gut einer halben Stunde erhöhte Youngster Sezer Köklüoglu auf 2:0.

Firtinaspor Herne: Keeper Cokelc mit gutem Auftritt

Doch auch die Gäste hätten sich vor dem Seitenwechsel bereits in die Torschützenliste eintragen können, scheiterten jedoch immer wieder am starken Firtina-Keeper Silas Cokelc oder am eigenen Unvermögen. „Hassel hat uns sehr stark gefordert. Zur Pause hätte es auch sicherlich 2:2 oder 3:3 stehen können“, sprach Eyyüp Hasan Ugur auch den Gästen ein Lob aus.

Acht Minuten nach Wiederanpfiff belohnte sich der SC Hassel dann auch mit dem Anschlusstor zum 2:1. Doch nur fünf Minuten später stellte Oguzhan Can Erdogan den alten Abstand wieder her. Für den 4:1-Endstand sorgte dann erneut Anim Forcho Ogbonna in Spielminute 70.

Trainer mit positivem Fazit

„Meine Mannschaft hat wirklich ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Natürlich kann noch nicht alles klappen, aber dafür, dass wir mit vielen Spielern aus der zweiten Mannschaft agiert haben, war das schon sehr ordentlich. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden“, fasste der Firtina-Coach die Partie zusammen.

Tore: 1:0, 4:1 Ogbonna (12., 70.), 2:0 Köklüoglu (32.), 2:1 (53.), 3:1 Erdogan (58.).

