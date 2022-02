Fussball - Kreisliga C

Fussball - Kreisliga C 4:0 gegen Holthausen III: Westfalia Herne II an der Spitze

Herne. Souverän 4:0 gewinnt Westfalia Herne II gegen RSV Holthausen III das Spitzenspiel der Kreisliga C2. Hier auch die Spiele der B-Ligen im Überblick.

Das Topspiel der Kreisliga C2 fand am Sonntagmittag auf dem Kunstrasenplatz im Stadion am Schloss Strünkede statt. Die zweite Mannschaft von Westfalia Herne setzte sich mit 4:0 gegen den RSV Holthausen III durch und schob sich mit diesem Heimsieg an die Tabellenspitze der Kreisliga C2.

Westfalia Herne II - RSV Holthausen III: „Ein ganz wichtiger Sieg“

Westfalia Herne II – RSV Holthausen III 4:0 (1:0). „Es war ein ganz wichtiger Sieg in einem ganz wichtigen Spiel“, pustete SCW-Coach Sascha Padberg nach der Partie durch.

Beide Mannschaften profitierten bei dieser Partie von Unterstützung aus der ersten Mannschaft. So liefen für den SCW unter anderem Bilal Abdallah und Tobias Lübke auf, für Holthausen standen Christopher und Raphael Rupieper auf dem Feld.

Zwei Treffer durch Bilal Abdallah

Dincer Kahraman brachte die Gastgeber bereits nach elf Spielminuten in Führung, wenig später dezimierte sich der RSV durch eine Rote Karte selbst. In Hälfte traf Bilal Abdallah zwei weitere Male, für den vierten Treffer der Westfalia-Reserve war Dustin Wilk verantwortlich.

„Wir haben sehr wenige Chancen zugelassen und unsere Möglichkeiten konsequent genutzt. Insgesamt war es ein verdienter Sieg gegen einen unangenehmen Gegner“, so das abschließende Fazit von Sascha Padberg nach dem Spiel. Durch den Erfolg führt sein Team nun die Tabelle an, gefolgt von der DJK Wanne-Eickel und der dritten Mannschaft des RSV Holthausen.

Tore: 1:0 Kahraman (11.), 2:0, 4:0 Abdallah (49., 74.), 3:0 Wilk (70.).

Kreisliga B1

SpVgg Horsthausen II – BG Schwerin II 7:1

Tore: 1:0 Bedersdorfer (21.), 1:1 (22.), 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1 Rabe (49., 58., 80., 82., 89.).SC Pantringshof – VfB Habinghorst II 0:9Tore: 0:1 (12.), 0:2 (17.), 0:3 (29.), 0:4 (47.), 0:5 (48.), 0:6 (59.), 0:7 (70.), 0:8 (74.), 0:9 (76.).

Fortuna Herne – SG Castrop II 3:0

Tore: 1:0, 2:0 Sickel (16., 65.), 3:0 Yus. Yildiz (90.).

FC Herne 57 – VfB Börnig II 1:4

Tore: 0:1 Ballmann (6.), 0:2 Rosenberg (42.), 0:3 Benecken (43.), 1:3 Wieseler (57.), 1:4 Ballmann (65.).

Kreisliga B2

SV Sodingen II – Falkenhorst II 3:1

Tore: 1:0, 2:0 Gebel (20., 47.), 2:1 Ratajczak (60.), 3:1 Mehmeti (85.).ASC Leone – Fortuna Herne 9:1Tore: 1:0, 2:0 Gerlach (35., 37.), 3:0 Dietrich (45.), 4:0 Vitale (62.), 5:0 Ünal (62.), 6:0 Krüger (73.), 6:1 Müller (77.), 7:1 Krüger (81.), 8:1 Gerlach (84.), 9:1 Varecchia (88.).

SpVgg Röhlinghausen – RSV Wanne 1:2

Tore: 1:0 Sobczak (33.), 1:1 El Bakhti (60.), 1:2 El-Batal (90.).

SV Wanne 11 III – Firtinaspor III 3:1

Tore: 0:1 Kural (8.), 1:1 (22.), 2:1 (59.), 3:1 (79.).

RWT Herne II – DSC Wanne III 2:0-Wertung.