Überzeugte beim Fußball-Westfalenligisten DSC Wanne-Eickel in dieser Woche: Ivan Paradzik, zuletzt für den TuS Ennepetal am Ball – hier im Spiel am Dienstag beim Vorbereitungsturnier des SV Holsterhausen (im Vordergrund Joshua Eßer vom gastgebenden A-Kreisligisten).