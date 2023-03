Fussball - Bezirksliga 3:0: So siegt SG Herne 70 mit ihrem Interimscoach in Hüls

Herne. 3:0 beim VfB Hüls: So läuft das erste Spiel der SG Herne 70 nach der Trennung von Trainer Saitner. Auch RWT Herne ist erfolgreich.

Neun Tore im Spiel von RWT Herne gegen den BV Rentfort – und die Punkte bleiben im Sportzentrum. Die SG Herne 70 gewinnt mit Interimstrainer Jonas Borin.

RW Türkspor - BV Rentfort 5:4 (2:1). Das Heimspiel gegen Rentfort (6.) glich einer Achterbahnfahrt. Türkspor fand schnell ins Spiel und ging durch den starken Mert Altay und Malik Özatas mit 2:0 in Führung. Doch auch Rentfort bewies Offensivkraft und drehte den Spieß nach einer Stunde um.

Den 2:3-Rückstand aber konnte RWT noch einmal kontern und wieder in einen eigenen 5:3-Vorsprung verwandeln. „Respekt vor der Mannschaft“, so das Resümee von Trainer Ersan Kaya. „Mich stören natürlich die vier Gegentore zu Hause, aber es war ein verdienter Sieg. Und alle drei Stürmer haben getroffen.“

Tore: 1:0 (4.) Altay, 2:0 (33.) Özatas, 2:1 (41.), 2:2 (52.), 2:3 (61.), 3:3 (67.) Azak, 4:3 (70.) Bozkurt, 5:3 (76.) Özatas, 5:4 (79.).

RWT: Schaefer; Kilic, Bozkurt, Akdas, Uzun, Azak (90. Korkmaz), Özatas, Gemici (66. Yilmaz), Cakiroglu, Coskun (46. Okaytekin), Altay.

VfB Hüls - SG Herne 70 0:3 (0:1). Nach der Trennung von Trainer Sebastian Saitner zeigte die SG 70 eine starke Reaktion. Schon im Hinspiel (6:0) war den Hernern gegen Hüls (4.) eine Glanzleistung gelungen. „Aber von der Einsatzbereitschaft der gesamten Mannschaft war das unser bestes Spiel der Saison“, freute sich Interimscoach Jonas Borin nach seinem Einstand an der Seitenlinie. Die Mannschaft habe genau gewusst, was auf sie zukomme. „Das war kein Zufall, dass wir gewonnen haben. Aber dass die Mannschaft das, was man sich vornimmt, über neunzig Minuten so umsetzt, das verdient schon Hochachtung“, so der verletzte Kapitän. Der VfB kam im Herner Strafraum so gut wie überhaupt nicht zur Geltung. Währenddessen trafen Mauroff, Ostermann und Abdallah zum verdienten vierten Auswärtssieg.

Tore: 0:1 (20.) Mauroff, 0:2 (59.) Ostermann, 0:3 (90.+2) Abdallah.

SG 70: Rojek; Werthebach, Bröcker, Mauroff (84. Kowatzki), Savas, Koymali (90. Messaoud), Ostermann (62. Abdallah), Linnemann, Birinci (61. Candag/74. Nolte), Satici, Serbetcioglu.

