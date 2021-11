2:4! Westfalia Herne verliert auch beim RSV Meinerzhagen

Meinerzhagen. Rückschlag für Westfalia Herne: Der SCW hat beim RSV Meinerzhagen klar verloren (2:4). Wie das Duell im Oberliga-Abstiegskampf lief.

Ein bitterer Nachmittag für Westfalia Herne: Der Letzte der Oberliga Westfalen hat das so wichtige Duell im Kampf um den Oberliga-Klassenerhalt beim Vorletzten RSV Meinerzhagen mit 2:4 (1:4) verloren. Und hätte kaum schlechter in die Partie starten können.

Kurz vor dem Anpfiff schworen sich die Herner Spieler im Kreis auf das bedeutende Spiel ein, dann folgte schon die kalte Dusche: Nach wenigen Sekunden ging Meinerzhagen in Führung, ein Eigentor der Gäste. Danach machte der RSV weiter Druck und das Spiel, schnürte den SC Westfalia regelmäßig in der eigenen Hälfte ein und bekam einige Chancen zum 2:0.

Den zweiten Treffer erzielten die Sauerländer schließlich in der 19. Minute. Andreas Spais traf nach einfachem Ballgewinn. Torwart Luca Happe, der wieder den Vorzug vor Marcel Hubrig erhielt, war machtlos. Rund zehn Minuten später folgte der dritte Streich der Hausherren: Diesmal kam Alessandro Tomasello im Strafraum frei zum Kopfball, 3:0.

Westfalia Herne: Anschluss ohne Wert – Meinerzhagen erhöht

Im direkten Gegenzug durfte Herne neuen Mut schöpfen. Der SCW bekam einen Freistoß zugesprochen, Ramazan Karatas schlenzte den Ball über die Mauer ins rechte Eck, der Anschluss. Doch es war der RSV Meinerzhagen, der die nächste Großchance hatte – und sie nutzte. Nach 42 Minuten führte er mit 4:1, die Vorentscheidung.

Die Luft war in der zweiten Halbzeit etwas raus, auch wenn die Westfalia sich keinesfalls aufgegeben hatte. Sie versuchte, das 2:4 zu markieren. Das Tor sollte auch fallen, jedoch reichlich spät und am Ende zu spät in der 88. Minute. Mehr war nicht drin. Meinerzhagen, das die zweite Hälfte damit verbrachte, die Führung zu verwalten, behielt die Punkte zuhause.

Westfalia Herne hat sechs Punkte Rückstand auf den Vorletzten

Durch den Sieg hat sich der RSV Meinerzhagen in der Tabelle nach oben geschoben, Westfalia Herne bleibt Schlusslicht und hat nun sechs Punkte Rückstand auf die SG Finnentrop/Bamenohl. Erst in zwei Wochen geht es für Herne weiter. Mit einem Heimspiel gegen Westfalia Rhynern (5. Dezember, 15.15 Uhr).

RSV Meinerzhagen – Westfalia Herne 4:2 (4:1)

Westfalia Herne: Happe, Terzi, Öncel, Ergüzel, Gweth, Nyuydine, Lübke, Baraza, Erdogan, Karatas, El Mansoury.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel