1:6 beim Letzten: Herber Rückschlag für Firtinaspor Herne

Herne. Erfolgreich war Firtinaspor Herne ins Jahr gestartet – beim Schlusslicht DJK Wattenscheid gab es nun aber eine heftige 1:6-Niederlage.

Firtinaspor Herne musste im Kampf um den Klassenerhalt einen großen Rückschlag hinnehmen.

Firtinaspor Herne: Dritter Platzverweis im zweiten Spiel 2022

DJK Wattenscheid – Firtinaspor Herne 6:1 (3:1). Gegen den bisherigen Tabellenletzten DJK Wattenscheid setzte es eine 1:6-Pleite. Zudem kassierte Ridvan Balci eine Gelb-Rote-Karte. Es war bereits der dritte Platzverweis im zweiten Firtina-Spiel des Jahres 2022.

„Wir wollten an die erste Halbzeit der Partie gegen Erle anknüpfen“, gab Marcel Radke die Marschroute für die Partie in Wattenscheid aus. Doch seine Elf konnte diese Vorgabe nicht umsetzen. Der Tabellenletzte ging bereits nach sechs Minuten in Führung und hatte die Partie vor allem in der ersten halben Stunde unter Kontrolle.

Ausgleich für Herne fällt aus heiterem Himmel

Der Ausgleich für Firtinaspor fiel dann aus heiterem Himmel, Neuzugang Görkem Dombayci war für den Treffer verantwortlich. Doch auch dieses Tor brachte keine Ruhe in das Spiel der Gäste. Ganz im Gegenteil.

Rene Michen, langjähriger Akteur beim DSC Wanne-Eickel und bis zum Winter noch in den Diensten von Oberligist SG Wattenscheid 09, stellte mit zwei Treffern innerhalb von fünf Minuten das Ergebnis auf 3:1 und sorgte damit auch für die komfortable Halbzeitführung der DJK.

Eine halbe Stunde lang in Unterzahl

Und auch nach der Pause waren die Gäste nicht auf dem Platz. Eine Minute nach Wiederanpfiff erzielte Wattescheid das 4:1, sechs Minuten nach Wiederanpfiff sah Ridvan Balci zu allem Überfluss noch die Gelb-Rote-Karte, so dass Firtinaspor eine knappe halbe Stunde in Unterzahl agierte.

Die Dortmunder, mit diesem Sieg auf Platz drei in der Tabelle geklettert, spielten die Partie solide und ungefährdet weg. Herne nahm noch einmal Anlauf zumindest zum Anschlusstreffer, kam aber in der Offensive nicht mehr durch.

In den letzten 20 Minuten legten die Gastgeber noch zwei weitere Treffer nach und sendeten an die Konkurrenz im Tabellenkeller ein richtiges Lebenszeichen.

Tore: 1:0 (6.), 1:1 Dombayci (29.), 2:1 (31.), 3:1 (36.), 4:1 (46.), 5:1 (72.), 6:1 (80.).

Firtina: Ruscher – Avci (65. Gürdal), Sari, Sapkayali (38. Nasri), Arlat – Balci, Durmus, Dombayci, Kölküoglu (14. Aksoy) – Agita, Akcaalan (74. Demirci).