1:4: Herner EV setzt den Jahresauftakt in den Sand

Leipzig/Herne In Leipzig präsentiert sich der HEV hinten anfällig und vorne harmlos. Der Rückstand auf den Sechsten wächst auf sechs Zähler.

Der Jahresauftakt misslang dem Herner EV gründlich. Nach einem schwachen Auftritt verloren die Miners am Freitag beim Tabellennachbarn Icefighters Leipzig verdient mit 1:4 (0:1, 0:1, 1:2). Der Rückstand auf den neuen Tabellensechsten aus Hamm wuchs damit auf sechs Punkte.

Hinten fehlerhaft und vorne harmlos – so präsentierte sich der HEV den 1562 Zuschauern im Leipziger Eiszirkus über weite Strecken. Mit acht Verteidigern waren die Gäste angereist, doch Masse ist eben nicht gleichbedeutend mit Klasse. Die Miners gerieten in der eigenen Zone schnell in Bedrängnis und folgerichtig früh in Rückstand. Das 1:0 der Icefighters war das Resultat einer ganzen Fehlerkette in der Herner Defensive, die ohne Zuordnung agierte und so beim Führungstreffer des Gegners kräftig mithalf.

Herner EV: Oto Jeschke verhindert mehrfach höheren Rückstand

Dass Oto Jeschke, der sechs Tage zuvor in Rostock 50 von 51 Torschüssen pariert hatte, die Scheibe unglücklich über die Fanghand ins Netz sprang, passte ins Bild, doch anschließend bewahrte der Herner Goalie sein Team mehrfach vor einem höheren Rückstand. Die Leipziger Angreifer bekamen einfach zu wenig Gegendruck und auf der anderen Seite fehlte dem HEV die Kreativität.

Die meisten Pässe kamen nicht an oder wurden vom Gegner vorausgeahnt und oft stockte der Herner Spielaufbau schon in der eigenen Zone. Auch im direkten Zweikampf blieben meist die Gastgeber Sieger – es war eine verdiente Leipziger Pausenführung.

Weitere Berichte zum Herner EV:

Im zweiten Drittel schien sich der HEV aufzuraffen, doch der Zug zum Tor der Gastgeber verpuffte schnell. Und hinten blieb es wacklig. Immer wieder fehlte in der eigenen Zone die Zuordnung und Leipzig hatte mehrere gute Möglichkeiten, das Ergebnis auszubauen. Auch vor dem 2:0 gab es bei den Miners wieder einmal keine Abstimmung vor dem Tor von Oto Jeschke – das war genauso schlecht verteidigt wie beim ersten Gegentreffer.

Auch auf der anderen Seite blieb es beim Herner Stückwerk. Zwei Überzahlphasen sorgten für zwar etwas mehr Druck auf das Tor von Leipzigs Keeper Eric Hoffmann, doch zwingende Möglichkeiten gab es für die Gysenberger weiterhin kaum. Die beste hatte noch CJ Hayes, doch dem einschussbereiten US-Amerikaner rutschte die Scheibe im letzten Moment über die Kelle und am kurzen Pfosten vorbei.

Erik Keresztury erzielt den einzigen Herner Treffer

Dabei brannte Leipzig beileibe kein Offensivfeuerwerk ab, doch die Gastgeber konnten es sich schon im zweiten Abschnitt leisten, einen Gang zurück zu schalten. Die Grün-Weiß-Roten nahmen ihre zweite Überzahl mit ins letzte Drittel, doch Zählbares kam weiterhin nicht dabei heraus.

Anders die bissigeren Icefighters: Die nutzten gleich die erste Strafe gegen Herne zum 3:0 und das war mehr als eine Vorentscheidung. Die Miners überstanden mit einigem Glück zwei weitere Leipziger Powerplays und kamen kurz darauf durch einen Schuss von Erik Keresztury aus ganz spitzem Winkel zum 3:1.

Doch aus Sicht der Gysenberger war es das bereits an diesem Abend. Nachdem Oto Jeschke sein Tor verlassen hatte, waren zwei Leipziger Stürmer schneller unterwegs als zwei HEV-Verteidiger und der ehemalige Herner Brad Snetsinger sorgte mit seinem Empty-Net-Goal für den Endstand.

Tore: 1:0 (7:04), 2:0 (24:29), 3:0 (43:58, 5-4), 3:1 (50:06) Keresztury (Stöhr/Nedved), 4:1 (58:24, 5-6).

Strafminuten: Leipzig 6 – Herne 8.

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Herne & Wanne-Eickel!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel