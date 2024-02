1:3 - Herner EV fällt mit Niederlage auf Platz zehn zurück

Hannover/Herne Das ist bitter: Bei den Hannover Indians bietet der Herner EV gutes Eishockey an, nimmt aber nichts Zählbares mit.

Zwei Tage nach dem schwachen Derbyauftritt zeigte sich der Herner EV zwar deutlich verbessert, doch am Ende gab es beim 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) auch bei den Hannover Indians erneut keine Punkte. In der Tabelle fielen die Miners auf Platz zehn zurück, weil Rostock am Wochenende fünf Zähler einfuhr und die bessere Tordifferenz aufweist.

Der HEV war am Sonntag einmal mehr mit kleinem Kader unterwegs. CJ Hayes fehlte nach seiner zweiten Fünfminutenstrafe wegen Fightings gesperrt und auch für Nils Liesegang hatte das Derby Folgen. Der Herner Routinier hatte am Freitag kurz vor Schluss Rene Behrens unsanft in die Bande gerammt – der Essener Verteidiger landete zur Beobachtung über Nacht im Krankenhaus und Liesegang mit einer Spieldauerdisziplinarstrafe vorzeitig in der Kabine.

Auch in der Defensive waren die Miners am Pferdeturm nicht komplett. Justus Meyl und TJ Spezia fielen ebenso aus wie Torhüter Oto Jeschke – ein Einsatz angeschlagener Spieler auf Biegen und Brechen hätte kurz vor den Pre-Playoffs auch keinen Sinn gemacht. Die letzte rechnerische Chance auf Platz acht hatten die Miners mit dem 2:7 gegen die Moskitos ohnehin bereits verspielt.

Was Mut machte: Gerade die Indians hatten in der Vergangenheit immer wieder Probleme gegen Mannschaften mit kurzer Bank gehabt und kamen auch diesmal nur allmählich ins Spiel. Dagegen war der HEV vor 2914 Zuschauern sofort hellwach. Jan Dalecký traf nach einer Minute den Pfosten und auch die nächsten drei Schüsse gaben die Gäste ab.

Dann aber gab es die erste Drangphase der Indians und das 1:0 von der blauen Linie, doch die Gysenberger konnten sich wieder befreien und spielten auf gleichem Niveau mit. Zwei Herner Powerplays blieben ungenutzt und die Pausenführung war für die Indians etwas glücklich.

Mit seiner dritten Überzahl des Abends traf der HEV dann durch Jan Dalecký zum 1:1. Das war hochverdient und Indians-Keeper David Böttcher Miserotti verhinderte weitere Einschläge. Effektiver im Abschluss zeigten sich die Gastgeber, die nach einem schnellen Gegenangriff erneut in Führung gingen – wieder hatte Finn Becker im Tor der Miners keine Abwehrchance. Das vermeintliche Herner 2:2 wurde korrekterweise wegen hohen Stocks nicht anerkannt.

„Der Torwart hält fast alles“, kommentierte HEV-Stürmer Dennis Swinnen das Ergebnis nach 40 Minuten, das bei besserer Chancenverwertung auch zugunsten seiner Mannschaft hätte lauten können. Im letzten Drittel gingen die Miners dann nicht mehr so konsequent ins Forechecking – die intensive Partie hatte ihre Spuren hinterlassen.

Hannover begnügte sich jetzt mit der Spielkontrolle und kam ebenso wie der HEV nicht mehr zu klaren Möglichkeiten. Herne fehlte die Kraft zu einer wirklichen Schlussoffensive und kassierte stattdessen Sekunden vor der Schlusssirene das Empty-net-goal zum 3:1-Endstand.

„Es ist bitter. Wir spielen auswärts anständiges Eishockey und belohnen uns dann nicht“, kommentierte HEV-Trainer Tobias Stolikowski eine Niederlage, die nicht sein musste. Wirklich zufrieden war auch sein Gegenüber Todd Warriner nicht: „Wir haben kein gutes Eishockey gespielt.“

Tore: 1:0 (9:37), 1:1 (24:14, 5-4) Dalecky (Hüfner/Nedved), 2:1 (29:56), 3:1 (59:56, 5-6).

Strafminuten: Hannover 10 – Herne 10.

