1:3: Darum hat Holsterhausen im Titelkampf schlechte Karten

Rückschlag in Frohlinde: Der SV Holsterhausen um Trainer Andreas Meise hat in der Fußball-Kreisliga A Herne auswärts mit 1:3 verloren.

Herne/Wanne-Eickel. In der Fußball-Kreisliga A Herne lässt nicht nur der SV Holsterhausen als Verfolger Federn. Spiele im Überblick.

Der BV Herne-Süd kann sich an der Tabellenspitze absetzen. Der Spitzenreiter löste seine Heimaufgabe gegen Eintracht Ickern mit Bravour (5:2), während die Verfolger erneut Federn ließen.

Einzig der VFB Habinghorst (4.) könnte aktuell mit vier Nachholspiel-Siegen noch aus eigener Kraft an Süd vorbei ziehen.

BV Herne-Süd entscheidet das Spiel schon in Halbzeit eins

BV Herne-Süd - Eintracht Ickern 5:2 (4:1). Kurz ließ sich Süd vom Gegner überraschen, als der nach 13 Minuten mit 1:0 in Führung ging. „Doch die Mannschaft hat Nehmerqualität gezeigt und das Spiel ohne große Schnörkel schon in der ersten Halbzeit entschieden“, bilanzierte Trainer Serhat Hakan zufrieden. Yunduka, Civak (2) und Kilic hatten das 0:1 in einen 4:1-Pausenvorsprung gedreht. Sergen Kilic setzte mit einem Distanzschuss unter die Latte kurz vor Spielende den Schlusspunkt. Süd baut damit weiter Druck auf die Konkurrenz auf, denn der Vorsprung wuchs auf die Teams von Holsterhausen (8 Punkte), Börnig, Habinghorst (je 11) und Marokko (12), die jedoch über Nachholspiele verfügen.

RSV Holthausen - VfB Börnig 1:1 (1:0). Kalt erwischte Thomas Korscheck die Gäste mit seinem Führungstor nach einem Eckball. Keine zwei Minuten waren da gespielt. Der VfB hatte daraufhin seine liebe Mühe. „Wir waren zwar über neunzig Minuten die bessere Mannschaft, aber unterm Strich war es eben zu wenig“, so Trainer André Fuchs. Lediglich das Ausgleichstor durch Achim Gunia entsprang der Börniger Dominanz, den Rest bekam Holthausen wegverteidigt. Zu ihrer Verärgerung warteten die Gäste vergeblich nach einem Foulspiel an Bastian Meyer auf einen Elfmeterpfiff. „Das war schon sehr unglücklich“, so Fuchs. „Der Punkt ist für uns auf jeden Fall zu wenig.“

SV Holsterhausens Abwehr auf wackeligen Beinen

FC Frohlinde II - SV Holsterhausen 3:1 (1:1). Die Auswärtsaufgabe in Frohlinde mutierte zur Frusterfahrung. Drei spielfreie Wochen nach dem Gipfelsieg gegen Herne-Süd war der SV-Abwehr plötzlich die Souveränität abhanden gekommen. Frohlinde brauchte für die Punkte gar nicht viel machen, Holsterhausens wackelige Beine sorgten für Vorlagen und der FC sagte: Danke. Joshua Eßer traf per Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Einen zweiten Elfer ließ er kurz vor Schluss dann aus. Trainer Andreas Meise verstand nach der Pleite die Welt nicht mehr: „Alle wissen, dass wir noch neun Endspiele haben. Da sollte doch jeder bereit sein, auch den Meter mehr zu gehen. Das heute war ein absoluter Reinfall.“

DSC Wanne-Eickel II - Sportfreunde Wanne-Eickel II 1:7 (0:4). Schon zur Pause hatten die Sportfreunde (6.) die Partie im Sportpark vorzeitig entschieden. Der DSC bleibt weiter am Tabellenende.

SuS Merklinde - DJK Falkenhorst 6:1 (2:0). Der zur Pause eingewechselte Pascal Zimmermann ließ mit dem Anschlusstor (48.) kurz hoffen. Doch praktisch im Gegenzug machte Merklinde die Hoffnung schon wieder zunichte. Am Ende wurde es für die schlechteste Abwehr der Liga wieder deutlich.

VFB Habinghorst - FC Marokko abgesetzt. Wegen einer Platzsperre konnte das Spiel nicht ausgetragen werden.

Fußball-Kreisliga A Herne

FC Frohlinde II - SV Holsterhausen 3:1 (1:1)

Tore: 1:0 (13.), 1:1 (22./FE) Eßer, 2:1 (57.), 3:1 (82.).

SVH: Oleyniczak; M. Wronowski, Schmitter, Urankar, Karau (60. Bingöl), Schwabe (75. F. Meise), N. Wistuba, K. Wronowski, Sagiroglou, Eßer, Zapatka.

DSC Wanne-E. II - SF Wanne-Eickel II 1:7 (0:4)

Tore: 0:1 (18.) Akduman, 0:2 (23.) Reis, 0:3 (30.) Reis, 0:4 (45.) M. Celik, 0:5 (56.) Derin, 0:6 (77.) Ouali, 1:6 (82.) Petrov, 1:7 (88.) Redmer.

DSC: Schneider; Lux, Rediske, Orzepowsky, Baus, Pulina (26. Jasic/77. Rehrmann), Lücke, Ruppert, Maras (46. Petrov), Stefanopoulos, Tanase.

SFW: Hawel; Akduman, Isik, S. Celik (52. Harder), Redmer, Reis (46. Ouali), Sarikaya (52. O. Yildiz), Derin (73. Ranah), El-Houssaini, Sentürk (73. K. Yildiz), M. Celik.

RSV Holthausen - VfB Börnig 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 (2.) Korscheck, 1:1 (55.) Gunia.

RSV: Schreiber; Karatag (46. Dal Canton), Pollesch, C. Geduttis, Rak (67. Akman), C. Rupieper, Miller (54. Kemayou/83. Demartis), Springwald (54. Kalayci), P. Geduttis, Korscheck, Schicke.

VfB: Helke (69. Slaby); Bracic, Sengün, Macuga, Linkemann, Schmidtmeier, Turan, Gunia (75. B. Meyer), Koymali, Laboch, Schillitz (63. Knasiak).

SuS Merklinde - DJK Falkenhorst 6:1 (2:0)

Tore: 1:0 (4.), 2:0 (18.), 2:1 (48.) Zimmermann, 3:1 (49.), 4:1 (80.), 5:1 (83./FE), 6:1 (87.).

DJK: Gregor; Hupe (23. Kurt/46. Zimmermann), Lüking, Habib, Eren, Zargah, Anwar, Bittar, Cakar, Jovanovic, Bennani.

BV Herne-Süd - Eintracht Ickern 5:2 (4:1)

Tore: 0:1 (13.), 1:1 (20.) Yunduka, 2:1 (22.) Civak, 3:1 (44.) Kilic, 4:1 (45.+1) Civak, 4:2 (82.), 5:2 (87.) Kilic.

Süd: Ratsch; Luzha (66. Cagir), Civak (73. Yavuz), Türkoglu, Dams, Yunduka (70. Fernau), Eitner, Popovic, Eren (80. Soltysiak), Sahin (84. Sens), Kilic.

VFB Habinghorst - FC Marokko abgesetzt

Fußball-Kreisliga B1 Herne

VfB Börnig II – Firtinaspor III 2:4Tore: 0:1 Kural (5.), 0:2 Dede (40.), 1:2 Happe (59.), 1:3, 1:4 Cicibas (87., 90.), 2:4 Borkor (90.).

RSV Holthausen II – Fortuna Herne 0:3

Tore: 0:1, 0:2 Sickel (13., 38.), 0:3 Cimsit (45.).

Westfalia Herne II – SG Castrop II 3:5

Tore: 0:1 (17.), 0:2 (21.), 1:2 Parlak (29.), 1:3 (35.), 2:3 Parlak (61.), 2:4 (70.), 2:5 (71.), 3:5 Ablyatifov (82.).

BV Herne-Süd II – Eintracht Ickern II 1:6

Tore: 0:1 (31.), 0:2 (38.), 1:2 Neumann (40.), 1:3 (44.), 1:4 (48.), 1:5 (84.), 1:6 (88.).

VFB Habinghorst II – FC Herne 57 ausgefallen

Fußball-Kreisliga B2 Herne

SV Sodingen II – Trabzonspor 1:3Tore: 0:1 Kocaoglu (17.), 0:2 Salli (50.), 0:3 Gülcebi (66.), 1:3 Miftari (90.).

W. Obercastrop III – SpVgg Röhlinghsn. 5:2

Tore: 1:0 (3.), 1:1 Panucci (9.), 2:1 (26.), 3:1 (50.), 4:1 (60.), 5:1 (62.), 5:2 Panucci (75.).

Zonguldakspor – SV Holsterhausen II 3:1

Tore: 1:0 Düppe (39.), 2:0 Pirsig (66.), 2:1 Wirth (70.), 3:1 Senman (89.).

RWT Herne II – DJK Wanne-Eickel 3:5

Tore: 0:1 Elmas (50.), 0:2, 0:3, 0:4 Bannasch (52., 56., 58.), 0:5 Rötz (60.), 1:5 Saltan (75.), 2:5 Öztürk (82.), 3:5 Arikan (87.).

SV Wanne 11 III – Firtinaspor II 1:1

Tore: 1:0 Kaya (3.), 1:1 Aydinli (33.).

SG Stephanus – SC Constantin 4:3

Tore: 0:1 Menrath (5.), 1:1 Wilms (32.), 2:1 Schmidt (35.), 3:1 Schmidt (60.), 3:2 Hampel (77.), 4:2 Wilms (88.), 4:3 Schwarzer (90.).

ASC Leone – Arm. Holsterhausen ausgefallen

