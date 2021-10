1:0-Sieg: SV Holsterhausen quält sich zur Tabellenführung

ETuS Wanne setzt sich im Derby an der Franzstraße durch: Hier Phillip Landefeld (re.) im Duell mit Firtinaspors Süleyman Tekin.

Herne/Wanne-Eickel. Mit einem Elfmetertor erklimmt der SV Holsterhausen die Tabellenspitze. Kantersieg für RWT – der Überblick und viele Fotos von den Herner Plätzen.

Schon vor dem „eigenen“ Anpfiff erfuhren die heimischen Fußball-A-Ligisten am Sonntag die für sie frohe Botschaft von der ersten Saisonniederlage des dadurch gestürzten Spitzenreiters VfB Habinghorst in Frohlinde. Ob’s Motivation war? Jedenfalls gaben sich der SV Holsterhausen, RW Türkspor und auch der BV Herne-Süd keine Blößen und nutzten die Gunst der Stunde. Den – Sonntag wetterbedingt sehr passenden – Platz an der Sonne eroberte sich der SVH mit einem 1:0-Sieg bei der SG Habinghorst/Dingen. RWT schoss den DSC II mit 11:0 ab, die Süder gewannen mit 3:0 gegen den FC Marokko.

SV Holsterhausen steht vor engmaschigem Defensivsystem

SG Vict. Habinghorst – SV Holsterhausen 0:1 (0:0). „Wir haben uns heute zur Tabellenführung gequält“, bilanzierte SVH-Trainer Andreas Meise den knappen, aber hochverdienten Sieg in Habinghorst. Gegen die sehr tief stehenden Gastgeber fand seine Mannschaft kaum Lösungen, das engmaschige Defensivsystem zu knacken. Hinzu kam eine gewisse Portion Hektik auf Seiten der Gastgeber, „von der wir uns leider anstecken ließen“.

So musste ein für Andreas Meise berechtigter Foulelfmeter die Partie entscheiden, den John Ogbaide souverän verwandelte (55.). Ein Wermutstropfen: Neuzugang Erik Schäfer, mit Gelb vorbelastet, sah in der Nachspielzeit die Gelb-Rote-Karte, als er eine Schiedsrichterentscheidung kritisierte, und wird am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen den VfB Börnig fehlen.

Elf Treffer für RWT Herne gegen DSC Wanne II

RW Türkspor – DSC Wanne-Eickel II 11:0 (4:0). Auch ohne fünf Stammspieler, darunter Torjäger Vahdet Özbek, zeigte RW Türkspor eine sehr starke Leistung mit hohem Tempo und fein herausgespielten Treffern. Trainer Serhat Hakan nach den einseitigen 90 Minuten: „Ich bin sehr zufrieden. Die Jungs, die sonst auf der Bank sitzen, konnten heute alle überzeugen.“

Fußball-Highlights vom Wochenende Fußball-Highlights vom Wochenende Westfalenliga, Kreisliga A, Bezirksliga und ein Fußball-Camp für die Jüngsten, hier gibt es die Fußball-Bilder vom Wochenende in Herne Foto: Alexa Kuszlik

Der DSC lag schon nach 22 Minuten mit 0:3 zurück und ließ dann die Köpfe hängen. Auch nach dem Viererpack des fünffachen Torschützen Ramazan Yagcioglu zwischen der 42. und 57. Minute spielte Türkspor die Partie sehr seriös zu Ende und kam zu einem auch in dieser Höhe verdienten Sieg. Mit einem Spiel weniger auf dem Tableau als Spitzenreiter Holsterhausen schob sich die Hakan-Elf damit am VfB Habinghorst vorbei auf den zweiten Tabellenplatz.

Süd setzt sich durch – ETuS schlägt Firtinaspor II

FC Marokko – BV Herne-Süd 0:3 (0:0). Am Vossnacken in Börnig kamen die Süder erst nach dem Wechsel ins Rollen. Ulas Bingöls Treffer nach exakt einer Stunde Spielzeit war der Dosenöffner, Aykut Kocabicak sorgte mit einem Doppelschlag (72. und 88.) für den verdienten 3:0-Sieg. Die Mannschaft von Trainer Andreas van der Heusen bleibt damit Mitglied des Spitzenquartetts.

ETuS Wanne – Firtinaspor II 1:0 (0:0). Im Derby an der Franzstraße war es Michael Skora, der fünf Minuten vor dem Schlusspfiff die Gastgeber erlöste und das Tor des Tages erzielte. Aufsteiger ETuS setzt sich damit vorerst im Tabellenmittelfeld fest, während die Reserve von Firtinaspor weiterhin auf den ersten Dreier in dieser Saison wartet.

Spiele in Kürze

Spfr. Wanne-Eickel II. Die Sportfreunde-Reserve bleibt auf Tuchfühlung nach ganz oben. Schon zur Pause führte der Gastgeber gegen Eintracht Ickern mit 5:1, am Ende hieß es 6:2. Das halbe Dutzend Tore teilten sich Michael Patrick Tlatlik (3), Antonio Maio, Adam Quali und Erkan Deliaci.

VfB Börnig. Die Mannschaft von Trainer Volker Hanebeck lag nach 55 Minuten mit 1:3 zurück, ehe eine tolle kämpferische Leistung noch zum 4:3-Heimsieg über Arminia Ickern führte. Den Siegtreffer markierte Fabian Macuga in der 82. Minute. Weitere Torschützen waren Frank Lawrenz zum 2:3 und Luke Schillitz zum 3:3, die Führung der Schadeburger resultierte aus einem Eigentor der Gäste.

Zonguldakspor Bickern. Die Talfahrt des Tabellenletzten stoppte auch beim SuS Merklinde nicht. Mit 0:12 (0:8)-Toren kassierten die Wanner erneut eine zweistellige Niederlage und nähern sich nach nur sieben Spieltagen mit Siebenmeilenstiefeln der 100-Gegentore-Marke.

