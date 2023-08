Zukunft der Oldies der TG Rot-Weiß Hattingen ist ungewiss

Hattingen. Nach der tollen Regionalliga-Saison stehen die Tennis-Herren 70 der TG Rot-Weiß Hattingen vor Personalproblemen. Wo werden sie 2024 spielen?

Auf Bundes-, Verbands- und Bezirksebene sind die Entscheidungen gefallen. Die Tennisklubs haben ihre Saison beendet. In lockerer Folge geben wir in den nächsten Ausgaben einen Überblick über das Abschneiden der heimischen Mannschaften in ihren jeweiligen Ligen. Zum Auftakt geht es heute um die Herren 70 der TG Rot-Weiß Hattingen in der Regionalliga West, der höchsten Seniorenliga Deutschlands.

Sie haben es tatsächlich wieder geschafft. Als krasser Außenseiter schafften die Rot-Weiß-Senioren um ihren Spitzenspieler Karl-Heinz Haude den erneuten Ligaerhalt. „Das ist für uns mehr wert als für Gruppensieger TC Rot-Weiß Bad Oeynhausen die Deutsche Meisterschaft“, jubelte Rot-Weiß-Mannschaftsführer Wilfried Boskamp.

Garanten für den Klassenerhalt: Karl-Heinz („Ötte“) Haude und Bernhard Ochmann

Im Wettbewerb mit den zum Teil mit ehemaligen Daviscup-Spielern besetzten Konkurrenten gaben die Hattinger eine glänzende Visitenkarte ab. Was aber noch wichtiger war: Gegen die Gegner auf Augenhöhe wurde entscheidend gepunktet. Die beiden Siege über den Marienburger SC und den Dürener TV und das 3:3 gegen Blau-Weiß Krefeld sorgten für die nötige Punktzahl, um genau diese drei Gegner in der Abschlusstabelle hinter sich zu lassen und die Regionalliga für eine weitere Saison zu sichern.

Karl-Heinz („Ötte“) Haude und Bernhard Ochmann waren die beiden Garanten für den Ligaerhalt. „Wobei Ötte auch für uns in einer anderen Tenniswelt unterwegs ist“, sparte Wilfried Boskamp nicht mit großem Respekt vor den herausragenden Leistungen der Hattinger Nummer eins in dieser Spielzeit und den vergangenen Jahren.

2024 in der Altersklasse Herren 70 oder 75 in der Regionalliga oder in der Westfalenliga

Ob und in welcher Altersklasse es allerdings für die Rot-Weißen weitergeht, steht aktuell überhaupt noch nicht fest. Bernhard Ochmann und Hans Peter Schicke werden wohl zu ihrem Stammverein TC Emschertal zurückkehren. „Für uns geht es jetzt darum, neue Spieler zu finden und zu entscheiden, ob wir in der Altersklasse Herren 70 oder 75 in der Regionalliga weitermachen oder in die Westfalenliga zurückgehen“, sagt Wilfried Boskamp.

Die Statistik:

Regionalliga West, Herren 70, TG Rot-Weiß Hattingen:

Ergebnisse: Rot-Weiß – TC Rot-Weiß Bad Oeynhausen 1:5, Marienburger SC – Rot-Weiß 2:4, Rot-Weiß – Blau-Weiß Krefeld 3:3, TC Lese GW Köln – Rot-Weiß 4:2, Rot-Weiß – DSD Düsseldorf 2:4, Dürener TV – Rot-Weiß 2:4.

Abschlusstabelle (3 Absteiger): 1. TC Rot-Weiß Bad Oeynhausen 12:0 Punkte, 2. DSD Düsseldorf 10:2, 3. TC Lese GW Köln 7:5, 4. TG Rot-Weiß Hattingen 5:7, 5. Blau-Weiß Krefeld 5:7, 6. Marienburger SC 2:10, 7. Dürener TV 1:11.

Eingesetzte Spieler: Karl-Heinz Haude (Einzel: 4:2, Doppel 4:2), Bernhard Ochmann (4:2/3:3), Heinz Pottgießer (0:5/2:3), Wilfried Boskamp (1:4/2:1), Hans Peter Schicke (-/2:1), Horst Hackenbracht (0:2/1:0). (hero)

