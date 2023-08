WTTV-Strukturreform: Vereinsumzug trickst den Verband aus

Hattingen/Sprockhövel/Velbert. Ein Tischtennis-Klub war mit den Folgen der Strukturreform des WTTV absolut nicht einverstanden – und wählte daher einen ungewöhnlichen Weg.

Gut sind sie bei der SSV Preußen Elfringhausen auf den Westdeutschen Tischtennisverband (WTTV) gerade nicht zu sprechen. Schon seit der Ankündigung der geplanten und nun durchgesetzten neuen Verbandsstruktur – inklusive Umgruppierung – herrscht Unmut.

Nach 70 Jahren im Bergischen Kreis im Bezirk Düsseldorf versetzte der WTTV die Preußen in der vergangenen Spielzeit, in der sie in der Bezirksliga aufschlugen. Nun sollte der Verein zur kommenden Saison im neuen Bezirk des mittleren Ruhrgebiets antreten. Weite Fahrten wären die Folge.

Grund dieser Strukturreform des WTTV, nach der es statt wie bisher fünf Bezirke und 35 Kreise nur noch 13 Bezirke gibt, ist die rückläufige Zahl an Teams, vor allem in der Jugend.

SSV Preußen Elfringhausen spielt weiter in Hattingen-Bredenscheid

In Elfringhausen führt dies allerdings zu einem Problem. „Wir haben darauf verzichtet Mannschaften zu melden“, sagt Detlef Brust, der 2. Vorsitzende des Klubs. Zwar tritt somit kein einziges Team in der kommenden Saison unter dem Namen SSV Preußen Elfringhausen an, Sorgen um den Klub müsse man sich aber dennoch nicht machen.

„Wir spielen jetzt mit unseren alten Mannschaften für die Langenberger SG unter deren Namen, so können wir weiter im neuen Bezirk Rhein-Wupper spielen“, so Brust. Die erste Mannschaft würde auch weiterhin in Hattingen-Bredenscheid spielen, aber eben unter dem Namen Langenberger SG. „Der SSV Preußen lebt noch, nur nicht mit eigenen Mannschaften“, so Brust.

Arnold Tischlik spielte mit dem SSV Preußen Elfringhausen zuletzt in der Bezirksliga. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Die Langenberger SG hat für die kommende Spielzeit sieben Herren-, ein Damen- und ein Jugendteam gemeldet. Die erste Mannschaft spielt in der Bezirksoberliga, die zweite in der Bezirksliga. Die Herrenteams drei, vier, fünf, sechs und sieben verteilen sich auf die Bezirksklassen eins bis vier, wobei die sechste und siebte Mannschaft als Dreier-Team antreten wird. Die Damen spielen indes in der 1. Bezirksliga.

VfL Winz-Baak bleibt in Hattingen die Nummer eins

Satte acht Tischtennis-Teams hat der VfL Winz-Baak für die kommende gemeldet. Die erste Mannschaft spielt in der Verbandsliga, die zweite in der neuen Bezirksoberliga. Gleich vier Teams sind in der 1. bzw. der 2. Bezirksliga unterwegs, die übrigen Herrenteams spielen in der Bezirksklasse. Hinzu kommen vier Jungen-Mannschaften. Die erste Mannschaft spielt gegen den PSV Oberhausen, Adler Union Frintrop, TTC MJK Herten, TB Beckhausen, FC Schalke, TTC Bottrop 47, Post SV Oberhausen, DJK Franz-Sales-Haus II, Olympia Bottrop, TSSV Bottrop und MTG Horst. Los geht es am 2. September in Herten.

Von den Vereinen in Hattingen und Sprockhövel hat der EGV Hattingen am zweitmeisten Teams im Seniorenbereich gemeldet. Vier Herren- und ein Frauen-Team gehen an den Start. Die erste Mannschaft spielt in der 1. Bezirksliga, die zweite in der 2. Bezirksliga. Die dritte Mannschaft spielt in der 1. Bezirksklasse, die vierte in der 3. Bezirksklasse und die Damen in der 2. Bezirksliga. Zudem spielen vier Jugendmannschaften mit.

TTC Haßlinghausen startet nach dem Aufstieg in der Bezirksoberliga

Der TTC Haßlinghausen bietet vier Herren-Teams und eine Jugendmannschaft auf. Die erste Mannschaft tritt in der Bezirksoberliga an. Es folgen die zweite Mannschaft in der 1. Bezirksklasse und zwei Vierer-Teams als dritte und vierte Mannschaft in der 2. Bezirksklasse.

Der PSV Erk Hattingen geht mit seiner einzigen Seniorenmannschaft in der 1. Bezirksklasse an den Start. Hinzu kommt ein Jungen-19-Team in der 1. Bezirksliga. Die TSG Sprockhövel hat zwei Vierer-Mannschaften bei den Herren gemeldet. Beide starten in der 3. Bezirksklasse und treffen dabei auch auf den TTC BG Hiddinghausen II. Dessen erste Mannschaft spielt als Vierer-Team in der 2. Bezirksklasse. Der VfL Niederwenigern tritt mit seiner einzigen Mannschaft in der 1. Bezirksklasse der Herren an.

