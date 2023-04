Westfalia Welpers Jugend hält dem Druck gegen Haltern stand

Hattingen. Westfalia Welpers A-Jugend hat weiterhin Chancen auf die Oberliga. So spannend waren die Partien gegen die JSG ELE, Teutonia Riemke und Haltern.

Druck hatte die A-Jugend der DJK Westfalia Welper schon, als es im letzten Spiel der Qualifikationsgruppe gegen den HSC Haltern-Sythen um einen der ersten beiden Plätze und somit die Chance zur Oberliga-Qualifikation ging.

Zuvor konnten die Hattinger im ersten Spiel gegen Teutonia Bochum-Riemke auf ganzer Linie überzeugen. „Riemke war uns in den vergangenen Jahren immer überlegen. Aber ich wusste, dass sich im Kader der Bochumer einiges getan hatte. Zum Beispiel spielt mittlerweile unser ehemaliger Kreisläufer Erik Voß in Riemke“, sagte Welper-Trainer Thimo Wanders.

Mit einer starken Verteidigung, guten Tempogegenstößen und Paraden des Zugangs Bjarne Krans sowie von Max Marialke im Tor bauten die Hattinger ihren Vorsprung nach und nach aus. Nach dem 19:13 zur Pause kämpfte sich Riemke zwar noch einmal etwas heran, Phil Adams Treffer nach sechs Minuten im zweiten Spielabschnitt weckte das Team aber wieder auf. Am Ende stand ein 32:28-Erfolg.

DJK Westfalia Welper muss sich der JSG ELE geschlagen geben

Im zweiten Spiel hielt die DJK bei der JSG Ele aus Gladbeck in der ersten Hälfte auch dank des dritten Hattinger Torhüters Nico Kurz gut mit. Kurz vor der Pause wurden aber ein paar Fehler zu viel gemacht, sodass die Gladbecker mit 10:7 führten.

In der zweiten Hälfte legten die Welperaner zwischen der 30. und der 35. Minute eine schwache Phase hin, sodass Gladbeck den 19:16-Sieg einfuhr.

Das Team macht den Trainer stolz

Die Pause vor dem entscheidenden dritten Spiel gegen Haltern war kurz, sodass die Hattinger ausgelaugt in die Partie starteten. „In der ersten Hälfte waren viele platt und Haltern konnte über ihre beiden Schlüsselspieler Tim Charfreitag und Phil Mischke immer wieder einfache Tore erzielen, während wir uns jedes Tor hart erarbeiten mussten“, sagte Wanders zum 9:13 zur Pause. Die folgende Ansage des Trainers in der Kabine trug Früchte.

„Was in der zweiten Hälfte passiert ist, hat mich sehr stolz gemacht“, freute sich Wanders dementsprechend. Mit einer enormen Energieleistung glichen die Hattinger Mitte der zweiten Hälfte aus und gingen mit einer beeindruckenden Effektivität danach sogar in Führung. Vor allem Jannik Boskamp ließ seine Gegenspieler alt aussehen. So drehten die Welperaner die Partie und gewannen mit 25:21.

Durch den erreichten zweiten Platz geht es nun am 13. und am 14. Mai in der Oberliga-Qualifikation weiter. Wanders: „Dort wollen wir uns einen Platz in der Verbandsliga sichern. Es war eine tolle Mannschaftsleistung. Ich bin einfach nur wahnsinnig stolz auf die Jungs!“

